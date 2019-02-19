野柳神明淨港文化祭　七國百名勇士低溫跳港祈福

▲ 新北野柳神明淨港文化祭，七國勇士挑戰低溫跳港祈福。（圖／記者郭世賢攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

北台灣最有特色的宗教慶典「新北神明淨港文化祭」，19日在新北市萬里區野柳保安宮前舉辦。數千人到場見證年輕力壯信徒扛神轎跳港的特殊宗教儀式，更有來自7個國家及新住民等上百名勇士不畏低溫跳水， 現場也推出千份的萬里隱藏版「黃金白帶魚料理」讓民眾免費品嘗。

市長侯友宜表示，「野柳神明淨港」是新北市重要的文化資產，有獨一無二的「水裡來，火裡去」祈福儀式，百人跳水淨身祈福活動報名年年秒殺，今年還吸引俄羅斯、巴拉圭、荷蘭、比利時的外國朋友前來體驗，成為國際宗教文化盛會。歡迎民眾在神明淨港之後，參與平溪天燈節，體驗新北兩大元宵活動，也祈求金豬年好運勢。

「進喔！發喔！」在眾人鼓舞下，勇士們不畏低溫躍入港口，奮力游到對岸，祈求新的一年諸事吉祥。市府在港口提供「保庇薑茶」、「白帶魚粥」等熱食給上岸勇士，勇士完成任務後，可獲頒「豬年有保庇完賽獎牌」及「勇士證」，記錄難得的一刻。另外，姓朱、生肖屬豬或裝扮等與豬年有關的勇士，還加碼贈送一份豬造型的可愛毛巾。

俄羅斯女子Yulia說，為了參加今年跳港活動，特別減重30公斤。2018年就想參加神明淨港活動，因此用一年的時間努力健身減重30公斤，也培養好體力，今天除了展現健身成果，也帶著朋友一起參加跳港活動。

最年輕的參加者是7歲的張紘語，張紘語受每年參加淨港活動的父親影響，因此愛上這項宗教活動，今年已經是第四年參與勇士跳港，他開心的表示，班上老師一聽到要參加這麼有意義的活動，就馬上准假了！

年紀最長78歲的林茂宏，他跟著游泳協會的會員一起參加神明淨港，每天不分春夏秋冬也都固定晨泳鍛鍊，先前也多次參加泳渡日月潭活動，展現不輸年輕人的活力與體力。

民政局柯慶忠表示，今年的神明淨港除了「淨海巡洋」、「漁獲滿艙」、「神明淨港」和「神明過火」傳統宗教儀式外，還特別商請福華飯店五星級主廚古來文及在地媽媽攜手合作推出千份的萬里隱藏版美食「黃金白帶魚芋頭米粉」、「破布子蒸白帶魚」等料理免費供大家品嚐，細緻、綿密的肉質口感鮮甜，讓民眾大呼過癮。

柯慶忠說，萬里除了大家耳熟能想的萬里蟹外，白帶魚也是萬里重要的漁獲來源，新北市每年平均總產量約為2021公噸，冠於全國，占全國總量達41%，市府還邀請叫賣哥限量叫賣2百條肥美白帶魚，更有長達1公尺重達4公斤的肥美白帶魚，讓民眾用低價將新鮮的白帶魚帶回家，場面相當熱鬧。

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