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到首爾旅遊必做的事！　「韓服體驗」一秒變身古代美女

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韓服體驗變身古朝鮮美女（圖／記者李彥慧攝）

▲愈來愈多遊客到南韓旅遊，韓服體驗在首爾更是不能錯過的體驗。（圖／記者李彥慧攝，下同）

記者李彥慧／採訪報導

近年愈來愈多遊客到南韓旅遊，韓服體驗在首爾更是不能錯過的體驗，尤其是在傳統宮殿附近，更是充滿了租借韓服的店家，遊客換上韓服立馬變身為古代的帥哥美女，就算是西洋觀光客也十分熱衷，ETtoday就帶大家到首爾三清洞，直擊遊客必試的韓服體驗。

韓服體驗變身古朝鮮美女（圖／記者李彥慧攝）

在韓國古王朝時代，三清洞住著許多經常進出宮中的政要官員，而位居三清洞之內的北村是以鐘路、鐘閣為界，為朝鮮時代王族或有權士大夫、兩班等上流階層的住宅區。

北村現今還保有大量傳統韓屋，仍有居民生活於此，也將部分韓屋改造成藝廊、博物館、骨董商店、咖啡店、餐廳，將傳統美學與現代之美融合。如果穿著韓服前來此區觀光，無論是本地人或是國外旅客，穿上韓服就能一秒穿越時空。

韓服體驗變身古朝鮮美女（圖／記者李彥慧攝）

韓服體驗變身古朝鮮美女（圖／記者李彥慧攝）

女式韓服基本上是短上衣搭配寬長的裙子，十分優雅溫柔；男式韓服則是褲子，搭配短上衣、背心或馬甲，穿起來精神又有品味。而白色是韓服的基本色， 隨季節、身份不同，材料和色彩都有不同，在結婚等重大儀式中，普通平民也會穿戴華麗的韓服，佩戴鮮亮的首飾出席儀式。

韓服體驗變身古朝鮮美女（圖／記者李彥慧攝）

在三清洞北村周邊林立許多韓服租賃店家，大多以小時計費，並提供髮型設計、飾品借用等完整服務，平均租借的價錢4小時約是15000韓元，新台幣為800元左右，而費用中幾乎都包含髮飾、髮夾、現場捲髮造型器免費使用，但藝妓帽、書生帽、內襯澎裙等，則需現場另外支付租借費。有計劃到首爾旅遊的民眾千萬不要錯過！

關鍵字： 首爾 旅遊 韓服 體驗

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