櫻花迷必看！西日本最強賞櫻景點一次告訴你

文／七逗旅遊網提供

每年固定在櫻花季到日本報到的你，今年是否想去一些特別的景點賞櫻？一般觀光客比較少拜訪的西日本，像是山口縣、廣島縣、大分縣…等，也有非常厲害的賞櫻景點，而且不像其他熱門的賞櫻景點人山人海。今年，換個地方賞櫻去吧！



▲錦帶橋四周約種植了3千株櫻花。（圖／shutterstock.com提供）

到錦帶橋賞櫻，可以看到約3千株的櫻花在水岸邊搖曳生姿，形狀像是波浪的錦帶橋，規律地高低起伏，一會兒讓人站在高處俯瞰四周的春櫻，一會兒又向下延伸，能以不同的視角觀賞優美的河畔。身為岩國市象徵的錦帶橋，同時也是日本的三大名橋之一，建造這座橋時，並沒使用到任何一根釘子。當櫻花滿開時，從錦帶橋走到對岸，彷彿進入了粉色的夢幻森林，春天最美麗的風景莫過於此。



▲從尾道千光寺展望台向下看，可欣賞遼闊的景致，這裡也是「戀人的聖地」。（圖／shutterstock.com提供）

建築大師安藤忠雄所設計的建築，總是讓人讚嘆不已，能在櫻花季時，同時賞櫻、同時賞大師級的建築作品，絕對令人非常難忘！廣島縣的尾道千光寺公園就是個能夠同時滿足你兩種願望的地方，登上公園中的千光寺展望台，由安藤忠雄設計的尾道市立美術館、1千多株的櫻花就在你的視線中，遠方還有起伏的山巒、蜿蜒在山間的流水，形成了層次豐富的美景。



▲經過春櫻的點綴，松山城顯得更有活力。（圖／shutterstock.com提供）

在愛媛縣最大的城市─松山市的市區，就有一個受歡迎的賞櫻景點。春天時，松山城的吉野櫻在一片古色古香的風景中顯得特別突出，為古城染上了不一樣的色彩，茂密的櫻花海讓松山城成為在地人、觀光客都喜歡的賞櫻景點。而松山城位在海拔132公尺的地方，搭纜車登上松山城，遠方的瀨戶內海、石鎚山、伊予平野都在你的視線之中，請享受這片美麗的春日風景。



▲海上紅色鳥居與春櫻同框。（圖／shutterstock.com提供）

吸睛度破表的海上朱紅色鳥居與嚴島神社，是宮島最具代表性的景點，也是世界遺產。在島上散步時，時常能遇到不怕生的溫馴小鹿。春季，一場期間限定的粉色派對正要展開，春櫻、神社和神社後方大面積的翠綠彌山相映成趣，帶來一場難忘的春之饗宴。



▲古老的宇佐神宮。（圖／shutterstock.com提供）

歷史相當悠久的宇佐神宮建於西元725年，宇佐神宮是日本全國4萬多間八幡宮、八幡神社的總本社，周遭被青綠茂密的林木包圍，可以呼吸到滿滿的芬多精。當粉白色的櫻花綻放，則為原始的景致注入不同的色彩，成為春天最引人注目的景色。

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