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海南島7星住宿體驗！無敵海景、水中魚兒陪吃陪玩

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文／七逗旅遊網提供

一年四季都相當溫暖的海南島，位在台灣的西南方，已成為新一代的度假勝地，想擁有一趟既美好又享受的假期，推薦入住才開幕不久的7星級亞特蘭蒂斯酒店，不只能享受絕美海景，還可以在面積超大的亞特蘭蒂斯水世界玩精彩刺激的遊樂設施，並和水中生物近距離打招呼！

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▲三亞亞特蘭蒂斯佔地面積約30萬平方公尺（圖／鳳凰旅遊提供）

提到以奢華出名的亞特蘭蒂斯飯店品牌，許多人都會想到位在杜拜最大人工島─棕櫚島上，造價不斐的亞特蘭蒂斯度假飯店。想感受享譽全球的絕佳住宿體驗，現在，不必大老遠跑到杜拜，只要花2.5小時的飛行時間，就可以輕鬆飛到海南島，入住奢華度假飯店！

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▲設計簡單大方的飯店大廳，是賞海景的絕佳地點。（圖／鳳凰旅遊提供）

2018年4月開幕的三亞亞特蘭蒂斯飯店，位在海南島海棠灣國家海岸，坐擁美麗的南海海景，是中國第一間亞特蘭蒂斯度假天堂，飯店以神秘的亞特蘭蒂斯大陸為主題，建立了奇幻、豐富、有趣的海底世界與水上樂園，並設置水療、俱樂部、健身中心、購物大道，還有多達13間的特色餐廳，像是地獄廚神戈登‧拉姆索鐵粉必來的Bread Street Kitchen & Bar、走玻里尼西亞風格的Tikki餐廳、可一邊在飯店中欣賞海底世界，一邊用餐的奧西亞諾海底餐廳。

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▲海洋生物就在奧西亞諾海底餐廳超大的水族箱中，陪你一起吃飯。（圖／鳳凰旅遊提供）

大人小孩都喜歡的亞特蘭蒂斯水世界全年開放，不論你在哪個季節來，都能體驗水世界眾多設施的魅力。熱血大膽的你，絕對要試試「海神之躍」，從8層樓高的地方挑戰幾乎垂直90度的滑水道，滑水道還會經過鯊魚徘徊的區域，刺激度破表；想找親朋好友一起壯膽玩滑水道的你，可以揪團玩「公主塔」，與家人或朋友一起在神秘的水道中展開未知的旅程，並享受「颶風之眼」帶給你柳暗花明又一村的獨特體驗；另外，帶著小朋友來度假的旅客，可別忘了到擁有21條迷你滑水道的「海洋帝國」，探索這座適合不同年齡層兒童的水上天堂！

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▲玩刺激的水上活動前，可以先在水世界中的「鯊魚穿越」暖身，感受被鯊魚包圍的驚險體驗。（圖／鳳凰旅遊提供）

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▲刺激有趣的海神之躍（圖／鳳凰旅遊提供）

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▲揪團玩公主塔，在颶風之眼（大喇叭）中，一起放聲尖叫吧！（圖／鳳凰旅遊提供）

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▲寶貝們盡情玩樂的天堂─海洋帝國（圖／鳳凰旅遊提供）

跟著鳳凰旅遊限定行程出發，前進海南島，為讓旅客享受良好的旅遊品質，每團的旅客人數將不超過25人，並安排享用高規格的餐飲，全程入住5星級飯店，其中包含三亞亞特蘭蒂斯飯店至尊海景房，從陽台就能獨享美麗的海景，不論是時尚的裝潢、24小時不打烊的客房服務，都將帶給你最美好的假期時光。

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▲海南島南山有座耗資8億建造、高達108公尺的海上觀音。巧妙利用周遭景觀拍照取景，這座巨大的觀音像，看起來就像是站在手掌上。（圖／鳳凰旅遊提供）

推薦行程：
▲《金鳳凰》海南島深度六日~亞特蘭蒂斯酒店（每週五出發）►►►

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關鍵字： 七逗 海南島 海景 度假 亞特蘭蒂斯酒店 鳳凰旅遊

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