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夢幻「紫爆」！南投錫葉藤紫花秘境　滿開花牆免費參觀

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▲▼ 夢幻「紫爆」！南投錫葉藤紫花秘境　滿開花牆免費參觀（圖／省錢旅遊達人的便宜日記）

▲藏在南投的「錫葉藤秘境」，有超夢幻的紫色花牆！（圖／《省錢旅遊達人的便宜日記》授權提供，以下同）

旅遊中心／綜合報導
圖／《省錢旅遊達人的便宜日記》

紫色控一定要朝聖！南投一處茶園擁有「錫葉藤秘境」，超夢幻的紫色滿開花牆，是身為紫色控的茶園主人費心栽種，讓路過的旅人也能免費參觀。部落客《省錢旅遊達人的便宜日記》在「旅遊超爽的！」社團分享親訪這座唯美又浪漫的紫花秘境，直誇一點也不輸給紫藤花。

▲▼ 夢幻「紫爆」！南投錫葉藤紫花秘境　滿開花牆免費參觀（圖／省錢旅遊達人的便宜日記）

▲這座「錫葉藤秘境」位在南投中寮的六七一茶花園。

▲▼ 夢幻「紫爆」！南投錫葉藤紫花秘境　滿開花牆免費參觀（圖／省錢旅遊達人的便宜日記）

▲不一定要走進茶園，在外頭的圍籬就能看見。

這座「錫葉藤秘境」位在南投中寮的六七一茶花園，就在龍南路隧道附近，周圍還有大片鳳梨田，開車前往停在路邊即可欣賞。茶園主人本身是個紫色控，悉心栽種了整排的錫葉藤，還在門口附上一塊解說牌，說明此花每年在2至3月盛開，由於葉片兩面粗糙如砂紙，可以磨亮錫器，所以命名為「錫葉藤」，又名為許願藤。

▲▼ 夢幻「紫爆」！南投錫葉藤紫花秘境　滿開花牆免費參觀（圖／省錢旅遊達人的便宜日記）

▲茶園主人還在門口附上一塊解說牌。

《省錢旅遊達人的便宜日記》也說，要欣賞這片錫葉藤，不一定要走進茶園，在外頭的圍籬就能看見，不過據說若遇到茶園主人，他也會很熱情地邀請民眾入內賞花，只是她自己當天沒遇到。

▲▼ 夢幻「紫爆」！南投錫葉藤紫花秘境　滿開花牆免費參觀（圖／省錢旅遊達人的便宜日記）

▲▼茶園主人本身是個紫色控，悉心栽種了整排的錫葉藤與旅人分享。

▲▼ 夢幻「紫爆」！南投錫葉藤紫花秘境　滿開花牆免費參觀（圖／省錢旅遊達人的便宜日記）

▲▼ 夢幻「紫爆」！南投錫葉藤紫花秘境　滿開花牆免費參觀（圖／省錢旅遊達人的便宜日記）

大片的錫葉藤花牆在台灣來說相當少見，一點也不輸給紫藤花，當一陣輕風襲來，可以看見紫色花瓣紛紛墜落，夢幻又浪漫！若想朝聖這片藍紫色花牆，也要注意來往車輛行進速度較快，別忘了留意安全。

▲▼ 夢幻「紫爆」！南投錫葉藤紫花秘境　滿開花牆免費參觀（圖／省錢旅遊達人的便宜日記）

▲大片的錫葉藤花牆在台灣來說相當少見！欣賞之餘也別忘了愛護環境。

六七一茶花園
地址：南投縣中寮鄉龍南路296號
電話：0933-405773

關鍵字： 錫葉藤 南投旅遊 紫藤花 省錢旅遊達人的便宜日記 達人旅遊 六七一茶花園

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