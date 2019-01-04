此生必搭冰河列車推新車廂！2019瑞士旅遊必知3件新鮮事

▲瑞士冰河列車。（圖／Glacier Express）

記者蔡玟君／綜合報導

擁有夢幻鐵道路線與壯麗群山景致的瑞士，是台灣旅客最喜愛的歐洲國家之一，新的一年到來，到瑞士旅遊也有幾件旅遊大事值得注意，包括冰河列車推出全新車廂，還有被國家地理雜誌列為此生必去的夢幻旅遊地點依本立，居然因為生意太好，老闆決定不幹了！

▲瑞士冰河列車尊爵艙。（圖／泰永旅行社提供）



1.冰河列車推出「尊爵艙 Excellence Class」

冰河列車號稱全世界最慢的景觀快車，坐在列車中，能270度享受沿途景觀風景，成為到瑞士旅遊必做的事。為了帶給旅客全新體驗，冰河列車公司從2019年起推出「尊爵艙 Excellence Class」，每天只有一節車廂，共20個位子。

▲瑞士冰河列車尊爵艙都有自己的窗景。（圖／泰永旅行社提供）

與其他艙等不同的是，在尊爵艙中不需要與別人搶靠窗位，因為所有座位都靠窗，且提供5道式餐食，還有專屬管家服務、車上飲料供應等，因此費用也要價不斐，頭等艙火車票價是269瑞郎（約新台幣8300元），再加上訂位費是420瑞郎（約新台幣13000元），光這趟火車的費用高達新台幣2萬1300元，但為了讓旅客體驗這樣尊爵不凡的體驗，長年深耕瑞士旅遊的泰永旅行社在7月至9月間獨家推出三團行程，讓旅客能搭得到。

▲瑞士依本立懸崖餐廳。（圖／泰永旅行社提供）



2.此生必遊的夢幻景點 懸崖餐廳「依本立Ebenalp」老闆不做了！

位於阿爾卑斯山最北的依本立山峰上，依著得天獨厚的地理景觀而建的懸崖餐廳「依本立Ebenalp」，已有170年歷史，自從登上國家地理雜誌封面，並被列為此生必遊的夢幻之旅後，一夕爆紅，吸引許多旅客朝聖，只為了看那木質房舍寧靜安然的矗立在垂直陡峭山壁上，甚至在這裡享用一餐。

但由於大量旅客潮，也讓老闆經營的精疲力盡，於是在2018年表示太累不想做了，期望有緣人能接手，瑞士當局也會尋找適當的人繼續經營，但無論如何，因為人潮太多導致老闆不做了，也再次為這處遺世獨立地點創造新話題。若想造訪這處遺世獨立之境，泰永旅行社也有獨家旅行團，帶領旅客前往完成一處此生必遊景點。

▲瑞士火車示意圖。（圖／泰永旅行社提供）

3.瑞士火車周遊券Swiss Travel Pass

瑞士火車周遊券是旅客到瑞士旅遊必買的交通票券，因為該票券不但適用於火車票，包括公共船的船票、公車、輕軌電車，甚至博物館都適用，到指定地點旅遊還能享有折扣優惠，非常實用。但該票價年年調漲，2019年將調漲5%，連續15天頭等艙漲幅更高達6%。

此外，從2019年起，全新適用規則還包括：

1.持瑞士火車周遊券，可以免費搭乘全世界第一條齒軌登山鐵路，造訪瑞吉山（Mt. Rigi）。

2.石丹峰（Stanserhorn）、雪朗峰（Schilthorn）從2019年起要付費。



