台東台式豬排蓋飯+法式吐司！還有舊行李時光牆拍美照

點評：好想吃法式吐司><

▲台東上味食堂。（圖片由小妞的生活旅程提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

台東有好山好水，也有好多特色美食，近年來網美咖啡廳也如雨後春筍般出現，在台東也有許多結合在地特色的咖啡廳，部落客小妞的生活旅程就在《旅遊超爽的！》社團中分享一家台東的打卡名店，前衛的裝潢和傳統美食有著強烈衝突感，但餐點相當美味，也因此吸引了許多遊客光臨。

▲上味食堂店內環境整潔寬敞。

上味食堂位於台東市新生路上，附近的景點有賴馬繪本館、台東美術館、台東觀光夜市、鐵道藝術村等等，再遠一點也有著名的琵琶湖和台東森林公園活水湖，很適合在走訪許多景點後到這裡休息、享用傳統美食。小妞的生活旅程介紹，上味食堂的店內裝潢使用舊行李箱和各種老物堆砌成時光牆，讓店內很有味道，彷彿走進另一個時光空間，同時也成為IG網美的打卡景點。

▲店內使用許多懷舊老物和舊電視機裝潢，彷彿走進另一個時空。

▲最熱門的時光牆，由許多舊行李箱堆疊而成。

小妞的生活旅程分享，上味食堂的店內有阿嬤家的場景、軍人場景、潛水伕、舊醫院設備、舊電話機和皮箱，其中最受歡迎的是用舊行李箱堆砌的時光牆，但除了裝潢特別以外，上味食堂的餐點也是相當用心，提供台東人的兒時回憶，將傳統美食按照客人的喜好加以改良，最重要的是，餐點和醬料都不加味精、嫩筋粉、色素，吃起來安心又健康。

▲豬排蓋飯cp值超高，豬排厚度足足有兩公分。

豬排蓋飯 110元

一份豬排蓋飯足夠一個男生吃到飽，豬排超大塊，還是老闆特別選用的厚切豬排，小妞的生活旅程表示，吃起來鮮嫩多汁，而且份量超大又沒骨頭，媽媽和小孩一起吃一份也剛剛好，配菜的部分有下飯的蒼蠅頭、筍絲和滷蛋，用料實在不手軟。

▲滷肉飯肥瘦肉都有，不會過於油膩也不會太乾柴。

▲擔擔麵使用紅油和麻醬調味，香氣濃郁，帶點微微的辣味。

滷肉飯是有瘦肉也有肥肉的，比例掌握得剛剛好，不會太過油膩也不會乾柴，吃起來香氣十足，一碗只要25元。擔擔麵裡面用紅油和麻醬調味，香氣濃郁，帶著一點微微的辣味，相當開胃，讓人忍不住一口接著一口。除了飯麵類的主食，也有一些特色點心可以選擇，小妞的生活旅程介紹，酥炸棒棒腿貼心的將肉集中在末端，方便食用，吃起來是古早味的鹹酥雞口感。

▲酥炸棒棒腿，吃起來式古早味鹹酥雞的味道。

▲法式吐司有別於其他店家的雙面裹蛋，只有一面的蛋液讓另一面保持酥脆，口感更有層次。

另外小妞的生活旅程特別推薦了上味食堂的法式土司，一般的法式吐司是雙面沾滿蛋液去煎或炸，這裡的法式吐司是單面沾蛋液，所以另一面是酥脆口感，讓法式吐司變得好好吃，加上超邪惡的煉乳，讓人忍不住一口接著一口、停不下來。整體而言，上味食堂是一家好吃又好拍的平價餐廳，有到台東旅遊不妨試試看！

▲麻油雞湯。

▲藥膳排骨湯。



上味食堂

地址：台東市新生路447號

電話：089-356689

營業時間：11:30~13:30、17:00~21:00