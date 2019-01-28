桃園走春一日遊！新溪口吊橋春節期間優惠票50元

▲桃園新溪口吊橋過年優惠票價50元。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供，以下皆同）

記者于佳云／桃園報導

讓人引頸期盼的春節連假終於要到了，想好要到哪裡出遊、走春了嗎？因應即將到來的春節假期，桃園新溪口吊橋宣布在過年期間推出50元的優惠價格（原價100元），讓全家出遊省下不少荷包。另外，位在拉拉山的1314巴陵鐵塔也會在活動期間進行點燈，為年節夜晚增添浪漫氣氛。

復興區公所表示，自2月2日起至2月10日，除除夕當日未營業外，新溪口吊橋在連假期間推出50元的優惠票價，等於打了5折。新溪口吊橋票務員表示，為避免過年期間現場人潮眾多，建議民眾可以先上網預約登記，省下排隊購票和入場等待時間。

▲角板山現在正值賞梅季節。

走完吊橋，民眾也別忘了一遊周邊景點。附近的泰雅羅浮公園鄰近新溪口吊橋，可供民眾免費泡足湯；或到角板山公園踏青、賞梅，享受愜意的戶外時光；另外，小烏來天空步道也是復興區的熱門景點，走在透明步道上欣賞青山環繞的綠意，相當舒心。

在農曆新年過後，2月14日西洋情人節即將到來，位在巴崚國小上方、海拔1314公尺的「巴陵鐵塔」，取諧音有「一生一世」的浪漫意涵，復興區公所特別從2日至20日每晚6點30分到10點整點燈，吸引民眾前來拍照打卡。

▲巴陵鐵塔呼應情人節點燈。