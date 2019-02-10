海底撈都來了！桃園火車站翻轉　這二個美食天堂懶人包



▲桃園統領廣場開幕，桃園人多了一人個阣飯的地方。(圖／統領廣場提供)



記者黃士原／台北報導

曾經一度沒落的桃園火車站商圈，從ATT筷食尚開幕後來開始翻轉，許多美食品牌開始進駐桃園火車站商圈，再加上餐飲比重將近40%的統領廣場在2018年開幕，讓ATT筷食尚與統領廣場成為桃園車站商圈的二大美食天堂。



▲海底撈在統領廣場人氣很高。（圖／記者黃士原攝）

統領廣場

統領廣場引進的美食餐廳就有4個樓層、總計21家，其中還包括以肉麻式服務為特色的海底撈火鍋、蔬食Buffet餐廳果然匯、日式家庭餐廳Joyfull等、美式海鮮桶餐廳蝦老爹、大阪王將餃子等21家美食餐廳，其中以海底撈火鍋人氣最高。





▲果然匯桃園統領店的沙拉區。(圖／黃士原攝)



海底撈火鍋其最大特色就是「肉麻式服務」，除了現場噓寒問暖、隨時問要不要喝茶之外，顧客沒進場用餐、還在現場候位時可享受免費飲品、美甲、擦皮鞋、按摩椅等服務，開始用餐時還會遞上圍裙、髮圈及手機用塑膠套，每日定時有川劇變臉演出，以及可點選「撈麵」隨桌表演，店內提供小朋友最喜愛的遊樂空間，還有姐姐專人陪伴，是親子家庭聚會的友善場域。

統領廣場美食餐廳品牌與樓層

5樓：聚-北海道昆布鍋、大阪王將餃子、銀座杏子豬排、北村豆腐家、百八漁場、花月嵐、燒丼、紅龍鐵板燒、香焱滷豚骨湯麻辣燙、Moi cafe。

6樓：MOMO-PARADISE、饗泰多、樂尼尼、虎次

7樓：果然匯、漉 海鮮蒸氣鍋、牧石鍋物

8樓：海底撈、原燒、蝦老爹、JOYFULL



地址：桃園市桃園區中正路61號

電話：03 336 2626





▲ATT筷食尚。(圖／ATT筷食尚提供)



ATT筷食尚

美食旗艦店ATT筷食尚整棟都有餐飲品牌，1樓主攻快速帶著走的品牌，像是今川燒、浪花鯛魚燒等，2-5樓則是有座位的餐廳為主，像是家咖哩、開丼都是人氣餐廳品牌。巷

1樓：陶公鴨血豆腐煲、佳佳牛乳大王、鼎太郎今川燒、曼谷魚、春芳號、一芳、罵子蛋、浪花鯛魚燒、KKAP東京炸雞丼飯、辛殿韓國年糕炸雞、茉莉漢堡、狀元牛舍、洪家三明治手作坊

2樓：樂犇、兩餐、好飽實驗室、洋朵義式廚房、hot7

3樓：Vasa美式餐廳、御京饌、三本亭壽喜燒

4樓：家咖哩、開丼

5樓：鍋宴

地址：桃園市桃園區中正路47號

客服專線：(03) 2752-168