全台6間能開賽車的好玩飯店　大人小孩都能極速狂飆

旅遊中心／綜合報導

台灣各大飯店業者近年紛紛搶攻親子市場，在飯店內規劃一系列寓教於樂兼具好玩的遊樂設施，其中更有許多飯店為小朋友設置專屬賽車，讓小朋友在飯店內就能享受開賽車的樂趣，以下就整理出全台6間能開賽車的飯店，不僅小孩玩得盡興，也有適合大人的賽道，讓親子一起享受飆速快感！

▲煙波大飯店-新竹湖濱館。（圖／取自煙波大飯店-新竹湖濱館臉書專頁）

新竹市 煙波大飯店新竹湖濱館

煙波大飯店新竹湖濱館在館內打造號稱是全台最大的室內親子樂園，包括10萬顆超大球池、360度環繞車道，同時引進童趣可愛的各種造型賽車讓小朋友騎乘，是館內最受歡迎的遊樂設施，也成為吸引親子旅客入住的誘因。

地址：新竹市明湖路773號

▲HOTEL COZZI和逸台南西門館。（圖／取自HOTEL COZZI和逸台南西門館臉書專頁）

台南 HOTEL COZZI和逸台南西門館

HOTEL COZZI和逸台南西門館不僅打造「XBOX ONE主題房」 ，在館內更打造廣達500坪、號稱是台南最大戶外親子由遊樂設施的「奇趣操場」，有兒童賽車、電動車可以在操場內行駛，還有沙坑等讓小朋友玩樂，成為台南最有人氣的親子飯店之一。

▲蘭城晶英酒店。（圖／取自蘭城晶英酒店臉書專頁）

宜蘭 蘭城晶英酒店

蘭城晶英在館內打造了超大型露天遊樂場「芬朵奇堡」，是專為兒童設計的遊樂場，包括高達兩層樓的充氣溜滑梯，多種類型的電動車、彈跳床等，年紀稍大一點的孩子還可以體驗賽車虛擬機，坐在AP1擬真賽車椅上任意馳騁，讓小朋友可以盡情釋放活力。

地址：宜蘭縣宜蘭市民權路二段36號

▲花蓮美侖大飯店賽車設施。（圖／取自花蓮美侖大飯店臉書專頁）

花蓮 美崙大飯店

位於花蓮市區的美侖大飯店，為了吸引親子旅客，從2016年起打造「瘋狂賽車場」與「全透明溜滑梯」，全透明溜滑梯約7.2公尺高，讓房客能夠免費體驗，如果是遊客，只要在飯店內消費滿500元，也能體驗其中一種；而瘋狂賽車是室內賽車場，讓房客能在室內體驗刺激的賽車競賽，同時也是花蓮第一間擁有賽車場體驗的飯店。

地址：花蓮市林園1-1號

▲瑞穗春天國際觀光酒店的跑跑甩尾車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲小朋友版的兒童超跑俱樂部。（圖／記者蔡玟君攝）

花蓮 瑞穗春天國際渡假酒店

天成飯店集團以南歐風莊園為概念，在瑞穗鄉打造的歐風城堡溫泉度假小鎮「瑞穗春天國際觀光酒店」，夢幻外觀被網友暱稱為台版迪士尼城堡，除了童話風格的住宿環境，酒店內更有大人小孩都能玩的賽車遊樂設施，例如「跑跑甩尾車」，只要戴上安全帽，繫上安全帶，無論大人小孩都可以在跑道間享受自由飆車樂趣，不過需要注意的是，每場次一次限玩5分鐘；而戶外區的「兒童超跑俱樂部」，則適合小小孩在這裡坐上跑車，在賽道間開車，讓小孩也能在這裡玩得盡興。

地址：978花蓮縣瑞穗鄉溫泉路二段368號

▲▼台東娜路彎大酒店小朋友賽車。（圖／記者蔡玟君攝）

台東 娜路彎大酒店

坐落於市區內，娜路彎大酒店是台東老字號的五星級飯店，為了吸引新的旅客入住、同時推廣台灣本土品牌，在2016年打造全台唯一本土漫畫主題房「烏龍院主題房」，此外，為了讓小朋友在館內有新的娛樂體驗，娜路彎大酒店從 2018年暑假開始，在飯店內打造了小型賽車場，每當到了指定時間，只要是房客，就可以帶著小朋友到賽車場開車，飯店更劃設出賽道，讓小朋友可以沿著賽道一路奔馳，體驗開車樂趣。

地址：台東縣台東市連航路66號