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初學者必去！日本超便宜滑雪課程台幣1200有找　

點評：會不會太划算惹＞＜
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▲Mt.乗鞍スノーリゾート。（影／漂流日記-Stacy travelling addict提供，請勿任意翻攝以免侵權）


旅遊中心／綜合報導

台灣的地理位置在冬季時除了山上偶爾能見到雪之外，並不會有機會看到雪茫茫一片的景色，因此許多人會選擇到鄰近的東北亞國家旅遊，順便體驗滑雪行程，然而本身若不會滑雪的人可能會想說和教練學習滑雪是否需要大筆金額？部落客漂流日記-Stacy travelling addict就在《旅遊超爽的》分享日本超便宜滑雪課程，台幣1200元有找，一起來看看吧！

▲日本松本市　Mt.乗鞍スノーリゾート。（圖／漂流日記-Stacy travelling addict提供）

▲日本超便宜滑雪課程，台幣1200元有找。（圖／截圖自漂流日記-Stacy travelling addict影片，請勿任意翻攝以免侵權，以下皆同。）

Mt.乗鞍スノーリゾート位於日本東京旁的松本市，是一座滑雪度假中心，提供分級的滑雪課程教學、住宿及餐飲，其中值得注意的是初階班的課程由日圓4000折合台幣才1130元，且課程的價錢是已經包含滑雪所需裝備及上山的纜車卷，Stacy還提到這座滑雪場人並不多，因此新手非常適合在這裡體驗滑雪，經過教練的半天教學後，便能開始自己行動，但提醒大家目前在這裡的教學主要提供日文和英文服務。

▲日本松本市　Mt.乗鞍スノーリゾート。（圖／漂流日記-Stacy travelling addict提供）

▲課程價錢包含纜車卷，由教練一對一教學。

前往松本市的交通方式有好幾種，東京或者名古屋，但是因為從東京出發的車子較名古屋多，所以Stacy建議民眾可以搭飛機至東京出發，依照預算多寡，由東京機場搭乘JR特急列車或者由新宿站搭乘高速巴士，兩者票價剛好有一倍的價差，時間上相差半小時，然後到松本市時轉乘電鐵搭到新島島站後，再轉巴士至滑雪場。

▲日本松本市　Mt.乗鞍スノーリゾート。（圖／漂流日記-Stacy travelling addict提供）

▲此滑雪場人潮並不多，很適合初學者前往體驗。


Mt.乗鞍スノーリゾート
地址：〒390-1513　長野県松本市安曇4294-3
電話：0263-93-2645
開放日期：2018年12月15日至2019年03月31日

關鍵字： Mt.乗鞍スノーリゾート 日本滑雪 日本旅遊 松本市 乘鞍岳 日韓風

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