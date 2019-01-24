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到瑞穗溫泉莊園住一晚！半露天泡湯賞星空、追雲海日出

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▲▼ 到花蓮瑞穗溫泉莊園住一晚！半露天泡湯賞星空、追雲海日出（圖／算命的說我很愛吃）

▲泡湯、追雲海日出，到花蓮瑞穗來一趟放鬆身心靈的充電之旅！

旅遊中心／綜合報導
圖／算命的說我很愛吃

花東縱谷以壯闊美景、良好的空氣品質聞名，是許多人喜愛度假的勝地！部落客《算命的說我很愛吃》在臉書「旅遊超爽的！」社團分享位在花蓮瑞穗的一間溫泉莊園，除了擁有佔地廣大的草坪之外，更坐擁整片縱谷美景，半露天的溫泉池可以一邊泡湯、一邊賞星空，白天還能追絕美的雲海、日出，遠離塵囂的同時又舒壓放鬆。

▲▼ 到花蓮瑞穗溫泉莊園住一晚！半露天泡湯賞星空、追雲海日出（圖／算命的說我很愛吃）

▲有腳踏車可以免費借，沿著步道騎到後山，享受花東縱谷的美景！

▲▼ 到花蓮瑞穗溫泉莊園住一晚！半露天泡湯賞星空、追雲海日出（圖／算命的說我很愛吃）

▲1樓室外還有冷水游泳池、泡腳池。

這間「松邑莊園」位在花蓮瑞穗的溫泉區，他建議開車前往較方便，這裡擁有花東縱谷的美麗景色和好空氣，前擁中央山脈，背倚海岸山脈，還有天然的碳酸溫泉，對膚質很好。1樓室外還有冷水游泳池、泡腳池；2樓則有獨立湯屋，可以至櫃檯免費預約；房間內則有半露天的獨立泡湯池，在滿天星空下泡暖呼呼的湯，一掃疲憊，超級享受又紓壓。

▲▼ 到花蓮瑞穗溫泉莊園住一晚！半露天泡湯賞星空、追雲海日出（圖／算命的說我很愛吃）

▲▼房間內則有半露天的獨立泡湯池！

▲▼ 到花蓮瑞穗溫泉莊園住一晚！半露天泡湯賞星空、追雲海日出（圖／算命的說我很愛吃）

▲▼ 到花蓮瑞穗溫泉莊園住一晚！半露天泡湯賞星空、追雲海日出（圖／算命的說我很愛吃）

▲舒服的大床可以一覺到天亮！

除了泡湯、賞星空之外，早晨可以去追瑞穗絕美的雲海日出，看著千變萬化的雲海翻騰，壯麗的美景讓人感動到想哭！賞完雲海日出之後，接著回到莊園的落地玻璃窗餐廳，享用美味的早餐，有中式、西式能選擇，餐點也十分精緻。他點了西式早餐，「有鮪魚小可頌、烤培根片、蛋捲，一口咬下蛋捲上，上頭的魚子醬充滿整個口感，非常涮嘴，焗烤裡面則是香甜南瓜，搭配一碗千島醬生菜沙拉好幸福。」

▲▼ 到花蓮瑞穗溫泉莊園住一晚！半露天泡湯賞星空、追雲海日出（圖／算命的說我很愛吃）

▲▼早晨可以追瑞穗絕美的雲海日出～

▲▼ 到花蓮瑞穗溫泉莊園住一晚！半露天泡湯賞星空、追雲海日出（圖／算命的說我很愛吃）

▲▼ 到花蓮瑞穗溫泉莊園住一晚！半露天泡湯賞星空、追雲海日出（圖／算命的說我很愛吃）

▲▼賞完雲海日出之後，接著回到莊園的落地玻璃窗餐廳，享用美味的餐點。

▲▼ 到花蓮瑞穗溫泉莊園住一晚！半露天泡湯賞星空、追雲海日出（圖／算命的說我很愛吃）

《算命的說我很愛吃》推薦，可以來這裡一泊二食，坐擁青山綠水、泡湯舒壓、觀星空雲海，還有美味的餐點飽腹，這一趟愜意的花蓮之旅加上溫暖的溫泉旅館，即使外頭是冷冷的天氣，也讓心裡都暖和起來！

松邑莊園 THE SILENCE MANOR
地址：花蓮縣瑞穗鄉溫泉路三段2巷37號
電話：03 887 3318

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 花蓮旅遊 瑞穗 溫泉莊園 泡湯 達人旅遊 松邑莊園

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