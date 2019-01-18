深澳鐵道自行車18日起收費營運！市府串聯周邊景點推套票

▲深澳河豚造型的鐵道自行車。（圖／記者湯興漢攝）

記者于佳云／採訪報導

有「北台灣最美自行車道」之稱的深澳鐵道自行車，自去（18）年12月28日試營運以來深受民眾歡迎，預約幾乎場場爆滿。而在免費試營運後，鐵道自行車自即（18）日起至31日推出單趟100元、來回200元的優惠票價，另外為推廣周邊旅遊，新北市政府也將結合景點、美食和體驗活動推出多樣化的套票，讓民眾玩出新花樣。

▲深澳鐵道自行車收費首日仍爆滿。（圖／記者蔡玟君攝）

深澳鐵道自行車結束免費試營運，即日起至31日推出單趟100元、來回200元的優惠票價。深澳鐵道自行車營運廠商大日開發有限公司企劃梁珊珊表示，網站在15日開放收費場次預約後反應都還是很好，目前開放到25日的場次幾乎場場爆滿，因為現場開放的保留名額不多，也建議想體驗的民眾事先上網預約以免撲空。

深澳鐵道自行車連接台鐵八斗子站到深澳站，利用已廢棄的台電運煤鐵道，配合河豚造型的人力自行車，沿線欣賞海景、生態、民宅彩繪、光隧道，和台灣唯一海底煤礦「建基煤礦」遺址，全長1.3公里，而終點站「深澳站」旁，即是原定「深澳燃煤電廠」預定地，預計在春節期間營運。

▲深澳線周邊有許多旅遊景點。（圖／新北市觀光旅遊局提供）

另外，為推廣低碳旅遊，市府表示更期盼中央補助「青春山海線」地區綠能交通運具，包括補助購置電動汽機車輛及充電站設置，並加強現有行駛北海岸及東北角之臺灣好行（皇冠北海岸線、黃金福隆線、龍宮尋寶線）車輛營運補貼（含加開班次及延駛路線等），並結合觀光景點旅遊套票，讓民眾順遊深澳漁港、象鼻岩、水湳洞、金瓜石、九份（水金九）、平溪十分等週邊景點。