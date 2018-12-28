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迎接2019元旦曙光　太平山清晨3點開放入園

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▲▼太平山國家森林遊樂區為迎接2019年第1道曙光，清晨3點開放入園，並送經典收藏限量書籤。（圖／羅東林管處提供，下同）

▲▼太平山國家森林遊樂區為迎接2019年第1道曙光，清晨3點開放入園，並送經典收藏限量書籤。（圖／羅東林管處提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

太平山國家森林遊樂區為迎接新年第1道元旦曙光，園區提早於清晨3時開放入園，且當天推出迎曙光活動，入園的遊客憑發票購票人數，每人贈送1張太平山2019年限量版翠峰湖日出書籤，作為專屬紀念的經典收藏。當天為維持生態旅遊及交通品質，翠峰景觀道路於上午3至9時實施「時段單向通行」交通管制措施。

羅東林處說，海拔2千公尺處的太平山，向來都是賞日出的絕佳地點，在群山環抱之下，有時還會出現美麗壯闊的雲海宛若仙境，日出與雲海同時出現，繽紛亮麗的景致美不勝收。據中央氣象局表示，2019年元旦太平山日出時間預估在6時30分至6時50分間。

▲▼太平山國家森林遊樂區為迎接2019年第1道曙光，清晨3點開放入園，並送經典收藏限量書籤。（圖／羅東林管處提供，下同）

▲▼太平山國家森林遊樂區為迎接2019年第1道曙光，清晨3點開放入園，並送經典收藏限量書籤。（圖／羅東林管處提供，下同）

為讓遊客能提早到達太平山各觀景台迎接2019年第一道曙光，園區當天提早於凌晨3時開放入園，並建議遊客可在太平山莊觀景台或蹦蹦車車站前廣場觀賞「三星山日出」、及翠峰景觀道路14k觀景台觀賞「雲海日出」、也可在翠峰湖環山步道3K觀日平台觀賞「雲海日出」，甚至可在及望洋山步道觀景台觀賞「龜山朝日」。

園區內翠峰景觀道路在元旦上午3至9時，將實施「時段單向通行」交通管制措施，翠峰景觀道路6時30分後禁止車輛進入，直至9時後正常開放。

另外8時前限制車輛自翠峰湖通行至太平山莊，請遊客配合執勤員警指揮及引導，以確保行車安全；另提醒您翠峰湖環山步道部分路段施工封閉（封閉路段為西入口至25公里處），前往該步道旅客請由東入口（翠峰景觀道路16點5公里處）進入，遇步道封閉指示時請原路折返。

活動詳情將於太平山FB粉絲團http://www.facebook.com/tps100.forest/、台灣山林悠遊網http://recreation.forest.gov.tw/及太平山森林遊樂區專網http://tps.forest.gov.tw/發布，或電洽太平山管理中心03-9809805及售票站03-9809619詢問。

▲▼太平山國家森林遊樂區為迎接2019年第1道曙光，清晨3點開放入園，並送經典收藏限量書籤。（圖／羅東林管處提供，下同）

▲▼太平山國家森林遊樂區為迎接2019年第1道曙光，清晨3點開放入園，並送經典收藏限量書籤。（圖／羅東林管處提供，下同）

▲▼太平山國家森林遊樂區為迎接2019年第1道曙光，清晨3點開放入園，並送經典收藏限量書籤。（圖／羅東林管處提供，下同）

關鍵字： 太平山 2019元旦 曙光 開放入園

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