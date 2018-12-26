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旅遊界「奧斯卡」金質旅遊獎　59條獲獎行程名單　

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▲金質旅遊行程頒獎典禮。（圖／記者陳涵茵攝）

▲金質旅遊行程暨頒獎典禮。（圖／記者陳涵茵攝，下同。）

記者陳涵茵／台北報導、攝影

有旅行業界「奧斯卡」之稱的金質旅遊獎頒獎典禮於26日正式登場，金質旅遊獎邁入第7個年頭，今年共有135條行程報名角逐，最後評選出59條獲獎行程，頒獎典禮現場也邀請民眾一起抽出機票、行程優惠等大獎。

▲品保協會理事長許晉睿。（圖／記者陳涵茵攝）

▲品保協會理事長許晉睿。

▲金質旅遊獎。（圖／金質旅遊提供。）

▲金質旅遊獎行程。（圖／取自金質旅遊獎官網。）

2018金質旅遊獎59條獲獎行程中，包含6個國民旅遊、4個入境旅遊、45個出境旅遊，以及今年新增的3個台灣創意與1個出境創意獎。品保協會理事長許晉睿表示：「選出金質旅遊的意義在於讓旅遊市場變得更好，市場上有低價的選擇，也需要提供有不同需求消費者其他選擇，一步步完整各界需要，讓整個產業變得更好。」他也提到近期政府推出許多補助政策，但對於金質遊程的推廣還是有很大的努力空間，希望透過金質旅遊獎項鼓勵旅行社業者去挖掘更多優質的遊程。

▲金質旅遊行程頒獎典禮。（圖／記者陳涵茵攝）

▲雄獅旅遊今年獲頒5獎項。

雄獅旅遊繼去年5個團體旅遊行程獲獎，今年再度以中南美洲、大陸西南、大陸華北、東南亞、中西歐等5個行程榮獲殊榮，兩年合計獲頒10個獎項，成為近2年累計獲獎數最多的旅遊品牌。雄獅旅遊表示，觀察到隨著國人海外旅遊頻次提高，消費者更加注重行程的品質勝過價格。像是秘魯印加帝國太陽祭深度探索，2018年出發前一年就銷售一空，將於2019年6月出發的行程，限定2團，加開第二團目前也即將額滿。

▲金質旅遊行程。（圖／雄獅旅遊提供。）

▲秘魯印加帝國太陽祭深度探索行。（圖／雄獅旅遊提供。）

＊金質旅遊獎59獲獎行程名單點此

關鍵字： 金質旅遊獎 台灣特色系列 國外特色系列

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