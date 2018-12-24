台東國際地標重新開放！全新「向陽樹」每晚還有光雕秀

▲台東國際地標全新向陽樹。（圖／台東縣政府提供）

記者蔡玟君／綜合報導

台東知名景點「台東國際地標」重新開放了！由游文富老師創作的《向陽樹》，以原本鋼構造型為基礎，將樹、山、海等意象呈現台東國際地標之美，從即日起正式啟用，且每天晚上還會有2場光雕秀，成為台東夜間旅遊新去處。

▲台東國際地標原本的生命之樹作品。（圖／台東縣政府提供）

國際地標原先作品《生命之樹》因2016年尼伯特風災，受損嚴重，兩側廊道的竹編早已拆除，且作品已達公共藝術法定年限，因此請藝術家游文富重新打造，以原國際地標鋼構造型為基礎，結合樹、山、海等意象，表達台東之美。

▲台東國際地標日夜都很美麗。（圖／台東縣政府提供）

創作家游文富表示，向陽樹創作發想來自於在國際地標旁沙灘上往都蘭山眺望時，看到山脈連綿起伏，腳邊感覺到永不停歇的浪潮，耳朵聽到時大時小的海浪聲，搭配周遭森林公園綿密的樹木群，象徵著台東生生不息的人文生態。

▲台東國際地標向陽樹每晚還有光雕秀。（圖／台東縣政府提供）

台東國際地標全新《向陽樹》從即日起啟用，另外夜間將搭配燈光及音樂，於每晚8點及9點各一場不同主題的光雕音樂秀，結合交響樂及原住民風格組曲，編織屬於台東的夜晚。