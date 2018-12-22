▲ 北海岸國際新亮點「雙灣自行車道」浪漫騎遊。（圖／北觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為推廣自行車低碳旅遊，交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處，2018年11月底完成淺水灣至白沙灣自行車道串連，22日上午10時在白沙灣辦理雙灣自行車道啟用典禮及浪漫騎遊體驗活動，現場超過百位自行車車友共同騎乘雙灣自行車道體驗。

北觀處表示，雙灣自行車道全長約8公里，將原有風芝門自行車道白沙灣至八連溪路段向淺水灣方向延伸，採分年分期方式，利用既有自行車道與公路路段，串接本轄沿線海岸景觀亮點白沙灣、麟山鼻風稜石、咕咾藻礁、雙連石滬、淺水灣等，從白沙灣開始，沿途5處別具風格的特色意象，不能說的秘密、軍人碉堡、在地鳥類、自行車及迴聲海螺等，及休憩點讓騎士們可以欣賞海岸景觀亮點及拍照打卡。

另外，結合淺水灣在地借問站法亞廚房，現場提供特色茶飲及點心補給站，以熱情貼心感動服務自行車騎士，未來雙灣自行車道將持續邀請在地藝術家、社區協會等單位合作，期將自行車動線朝路網方向發展，結合在地人文與社區產業，提昇遊客觀光遊憩價值，帶動北海岸自行車運動旅遊。

北觀處說，在雙灣周邊景點夜間設置光環境，讓騎士們擁有日夜不一樣的騎乘感受，並推出「浪漫遊．就是要玩北海岸」超值體驗遊程，要帶領民眾體驗泡湯，前進金山、萬里品嚐當地著名料理，並且漫步在獅頭山公園裡欣賞燭台雙嶼，享受大自然的氣息與鬼斧神工，深入嵩山社區體驗一日農家生活。

另外，將帶大家到「富貴角風藝術營區」，彩繪DIY自己專屬風箏。共有三款行程，含括北海岸三芝、石門、金山與萬里等區域，不同的主題及組合，讓您體驗不一樣的北海岸，行程除體驗活動外更包含餐點，補助價格699元起，千元有找！刻正熱烈開賣中，詳細內容請上北觀處官網及北觀粉絲團。