台中「溪仔邊十三」喝咖啡！廢棄課桌椅與陶鍋手炒咖啡豆

點評：這間也太酷了吧!怎麼樣也要去一次><

▲台中十三咖啡。（圖片由JOEITRAVEL 自遊人生|享樂美食提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

有時候喝咖啡，不只是為了在工作中提神醒腦，更是想要好好地坐在一個舒適的環境中，感受環境和沉澱自己的心情，甚至是和哪啡廳老闆聊聊天。部落客JOEITRAVEL 自遊人生|享樂美食就在社團《旅遊超爽的！》中分享一家台中相當有名的咖啡廳，不但建築十分特別，老闆也相當熱情。

▲十三咖啡的地點原先未在三合院內，後因土地徵收而改至溪邊。

台中十三咖啡原先位於南屯區楓樹里的三合院裡面，後來因為土地徵收的關係，搬家到了環中路的溪邊，因此現在也被稱為「溪仔邊十三」，不論是舊址還是新地點，都相當神秘，溪仔邊十三沒有明顯招牌，只有簡單寫了一個「十三」，甚至就在一間工廠的旁邊，可以說到這裡的客人都是專程為了它去的。

▲木製的建材搭配許多花草，像世外桃源一般。

▲所有建材都是廢棄的課桌椅製作的。

▲天氣涼爽的時候也有些客人喜歡坐在戶外。

JOEITRAVEL 自遊人生介紹，溪仔邊十三的建築是老闆十三大哥的哥哥建造的，所有建材都是使用廢棄的課桌椅建置而成，木頭製的材料加上混泥土固定，顯得相當有特色，也很有異國風情，除了建築物以外還種植了很多建築物，就像一個世外桃源一般。因為整棟建築物都是木頭材質，加上白天窗戶也只使用自然採光的關係，環境相當自然，在木製的牆上擺上了許多畫作，增加了活潑的氣息。

▲老闆用來炒咖啡豆的吧檯。

▲木頭的主調配上彩色的課桌椅以及牆上的畫作，添加了活潑的氣氛。

十三咖啡是沒有菜單的，客人只需要找一個喜歡的舒適位置，等待老闆地上咖啡，慢慢品味。JOEITRAVEL 自遊人生表示，這裡沒有多種花樣的飲品，就是黑咖啡，老闆想到有什麼好的豆子，就會中出來跟大家分享，這裡的豆子都是用陶鍋炒製的，所以喝起來格外香氣逼人，每次來這裡都能喝到好幾款的豆子，已經遠遠超過去一般咖啡店的感覺了，而是真的來這裡品一杯咖啡，享受這裡的人事物。

▲老闆用陶鍋炒製咖啡豆。

台中 十三咖啡

電話：0917 646 373

營業時間：14:00-21:00(星期三公休)

地址：台中市南屯區環中路五段200號