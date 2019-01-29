ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

台中「溪仔邊十三」喝咖啡！廢棄課桌椅與陶鍋手炒咖啡豆

點評：這間也太酷了吧!怎麼樣也要去一次><
ETtoday餓勢力

▲▼台中十三咖啡。（圖／JOEITRAVEL 自遊人生|享樂美食提供）

▲台中十三咖啡。（圖片由JOEITRAVEL 自遊人生|享樂美食提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

有時候喝咖啡，不只是為了在工作中提神醒腦，更是想要好好地坐在一個舒適的環境中，感受環境和沉澱自己的心情，甚至是和哪啡廳老闆聊聊天。部落客JOEITRAVEL 自遊人生|享樂美食就在社團《旅遊超爽的！》中分享一家台中相當有名的咖啡廳，不但建築十分特別，老闆也相當熱情。

▲▼台中十三咖啡。（圖／JOEITRAVEL 自遊人生|享樂美食提供）

▲十三咖啡的地點原先未在三合院內，後因土地徵收而改至溪邊。

台中十三咖啡原先位於南屯區楓樹里的三合院裡面，後來因為土地徵收的關係，搬家到了環中路的溪邊，因此現在也被稱為「溪仔邊十三」，不論是舊址還是新地點，都相當神秘，溪仔邊十三沒有明顯招牌，只有簡單寫了一個「十三」，甚至就在一間工廠的旁邊，可以說到這裡的客人都是專程為了它去的。

▲▼台中十三咖啡。（圖／JOEITRAVEL 自遊人生|享樂美食提供）

▲木製的建材搭配許多花草，像世外桃源一般。

▲▼台中十三咖啡。（圖／JOEITRAVEL 自遊人生|享樂美食提供）

▲所有建材都是廢棄的課桌椅製作的。

▲▼台中十三咖啡。（圖／JOEITRAVEL 自遊人生|享樂美食提供）

▲天氣涼爽的時候也有些客人喜歡坐在戶外。

JOEITRAVEL 自遊人生介紹，溪仔邊十三的建築是老闆十三大哥的哥哥建造的，所有建材都是使用廢棄的課桌椅建置而成，木頭製的材料加上混泥土固定，顯得相當有特色，也很有異國風情，除了建築物以外還種植了很多建築物，就像一個世外桃源一般。因為整棟建築物都是木頭材質，加上白天窗戶也只使用自然採光的關係，環境相當自然，在木製的牆上擺上了許多畫作，增加了活潑的氣息。

▲▼台中十三咖啡。（圖／JOEITRAVEL 自遊人生|享樂美食提供）

▲老闆用來炒咖啡豆的吧檯。

▲▼台中十三咖啡。（圖／JOEITRAVEL 自遊人生|享樂美食提供）

▲木頭的主調配上彩色的課桌椅以及牆上的畫作，添加了活潑的氣氛。

十三咖啡是沒有菜單的，客人只需要找一個喜歡的舒適位置，等待老闆地上咖啡，慢慢品味。JOEITRAVEL 自遊人生表示，這裡沒有多種花樣的飲品，就是黑咖啡，老闆想到有什麼好的豆子，就會中出來跟大家分享，這裡的豆子都是用陶鍋炒製的，所以喝起來格外香氣逼人，每次來這裡都能喝到好幾款的豆子，已經遠遠超過去一般咖啡店的感覺了，而是真的來這裡品一杯咖啡，享受這裡的人事物。

▲▼台中十三咖啡。（圖／JOEITRAVEL 自遊人生|享樂美食提供）

▲老闆用陶鍋炒製咖啡豆。

台中 十三咖啡
電話：0917 646 373
營業時間：14:00-21:00(星期三公休)
地址：台中市南屯區環中路五段200號

關鍵字： 十三咖啡 溪仔邊十三 台中咖啡 台中美食 JOEITRAVEL 自遊人生|享樂美食 土庫溪 咖啡專題

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

埔里「20cm異形血肉片」逆流狂爬！　細白爪猛竄他一盯嚇壞：這母湯

推薦閱讀

超夢幻Tiffany藍！台中咖啡廳必拍旋轉梯、對話牆

好堅果第二店！台中老屋咖啡廳　玻璃屋、網美牆超好拍

碗公喝咖啡！台中老宅咖啡廳「搖擺富士山」每日限量5個

50嵐體系最新茶飲空間在台中！舒服到像在咖啡廳喝珍奶

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

2019日本出入境托運行李限制懶人包

全台8間必拜財神廟懶人包

全台第一家餐廳內就可搭小火車

「台北人的胃」寧夏夜市必吃美食

台南美術館2館開幕超美新地標！

20輛型格餐車將出現在埔心牧場

石碇超幽靜無菜單料理！採全預約制

彰化新開貨櫃屋親子餐廳有吃有玩

土城也有超夯爆漿芋頭酥！

小琉球貨櫃屋改造民宿！陽台賞夕陽

熱門行程

最新新聞更多

避人潮趁現在！桃園魯冰花初綻放

走春必去的宜蘭5條經典玩樂路線

座落溪邊的台中神秘陶鍋手炒咖啡豆

春節全台平均房價

超美！新竹特色定食配大面觀景窗

228連假高鐵「加開177班次」　1..

團客攜肉旅行社連坐罰惹議！觀光局：政..

全台「走春景點」攻略大公開！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366