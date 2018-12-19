選擇困難患者慎入！過年日本主題旅遊全攻略

文／七逗旅遊網 圖／shutterstock.com、日本觀光局、汎佳旅行社提供

明年的春節有9天連假，非常適合到國外散散心，不想舟車勞頓到太遠的國家旅遊，去最受國人歡迎的日本是不錯的選擇，而且當地並沒有過農曆年的習慣，不必擔心特定景點沒營業，也不會遇到滿滿的日本遊客喔！過年，來趟夢想中的日本之旅吧！



季節限定 體驗刺激破冰船

嚮往雪國風光的旅客，最適合在過年時挑戰北海道刺激有趣的破冰船。對國人而言，親臨冰雪世界，就是項非常難忘的體驗，更何況還能搭破冰船，在海上感受船身擊碎流冰，並一邊前進的震撼感受，過年，一起來體驗這場季節限定的獨特活動吧！



▲到北海道網走搭破冰船。(圖／日本觀光局提供)

親子出遊 特色體驗、人氣樂園大人小孩都喜歡

過年想帶孩子出國，這些大受歡迎的樂園絕對別錯過：到人氣爆棚的東京迪士尼樂園，有機會和你最愛的角色來張超萌合照、玩各項經典有趣的設施；冬季才開放的GRINPA富士山雪上遊樂園，則是玩雪上甜甜圈、大打一場雪戰、在雪盆上玩雪的好地方；玩九州，萬千少女為之瘋狂的HELLO KITTY和諧戶外樂園，Kitty本尊帶領各個可愛的角色出沒；瀰漫濃濃歐風的豪斯登堡，適合從早玩到晚，不僅擁有魔鏡迷宮、各種博物館、機器人主題樂園─「機器人王國」，還有讓人目眩神迷的水上燈火噴水秀…，非常適合全家人一起來這裡旅遊。



▲洋溢濃濃異國風情的豪斯登堡。(圖／shutterstock.com提供)

日本秘境 自然系山水美景一網打盡

春節想去點不一樣的景點，推薦到日本三景之一的「天橋立」坐纜車欣賞壯觀的景致；體驗伊根船屋獨特的漁村風光；逛逛擁有日本最大鐘乳石洞及無敵海景的山口縣；看過台灣綜藝節目《綜藝玩很大》到新潟拍攝的內容，一定對節目中坐小木盆舟的片段印象深刻，過年時，可以親自來日本體驗，乘坐盆舟就像重現了動畫《神隱少女》的片段喔！



▲長滿了數千棵古松的天橋立，是日本三景之一。(圖／shutterstock.com提供)

孝親首選 春節賞櫻、住高級旅宿超享受

春節時，是來場孝親之旅的好時機，帶長輩出門，可以到較知名的日本景點旅遊，像是看日本的象徵富士山、櫻花，讓長輩們能在臉書上輕鬆記錄旅遊回憶。入住靜岡的HOTEL日本平，在這座享有「日本的風景美術館」之稱的飯店，到處都可以看見遠方的富士山；另一間賞富士山的高級旅宿─HOTEL燒津 松風閣，可是連日本天皇都曾經下榻過的飯店，還能在飯店中一邊泡湯，一邊欣賞日出、富士山、美麗的駿河灣。另外，想在社群網站上搶先PO出美美的日本櫻花照，2月中至3月中，一定要到日本本州櫻花最早綻放的河津町走走喔！



▲賞富士山的絕佳住宿地點─HOTEL日本平。(圖／shutterstock.com提供)





▲當春神來臨，河津町的櫻花將會紛紛綻放出最美麗的模樣。(圖／shutterstock.com提供)

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