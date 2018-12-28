去不了嵐山還可以來這！南投秘境竹林　陽光從縫隙間灑落

點評：下次可以來去一下

▲南投竹林密境。（圖片由愛作夢的貓 joci提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）



旅遊中心／綜合報導

位在南投的溪頭森林遊樂區，環境綠意盎然是很多人假日出遊踏青的好去處，但是在溪頭的附近有一片茂密的竹林，乍看之下頗有京都嵐山的感覺，可以說是一個秘境景點。

▲走在竹林間非常清幽。

走在這處竹林間，陽光從縫隙間灑落，漫步竹林間的小徑十分有清幽之感，不時可以看間周遭的蜘蛛結網和聽見蟲鳴鳥叫，自然生態十分豐富。和此片竹林有經過人工疏伐過，因此有較多的空間讓陽光照進來。

▲林間自然生態豐富。

另外有網友分享到，若看見竹子開花並不是一件好事，因為竹子生命週期中只會開一次花，且竹子若開花後結籽，植株就會枯死，因此竹子開花甚至還被視為災難的象徵。

且竹子通過地下竹鞭來長出新的竹筍和竹竿，命脈都是來自於同一根竹鞭，若同一片竹林都是由一根竹鞭鎖生長出來的話，就會有其中幾株竹子開花後，導致整片竹林一起死去的情形發生。這種情形是竹民的致命傷，因此才需要適度的疏伐老株，避免開花的情形發生。

▲農民定時疏伐竹林，讓陽光可以更容易灑落。

這片秘境竹林位在151線16.5公里處附近，即在前往溪頭的路上的一條小徑往上走，搭乘客運在彎坑站下車。若沒有辦法去到日本的嵐山竹林，也可以選擇來溪頭散散步，享受在竹林間漫步的清幽感。

▲去不了日本嵐山，來南投也不錯。