老舊廠房裡的夢幻玻璃屋咖啡廳！到恆春享受午後時光

點評：太美了吧!整個下午都可以在這裡><

▲恆春樹夏飲事咖啡廳。（圖片由大花說提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

誰說到屏東只能去墾丁？恆春在今年9月新開幕了一家廢墟風咖啡廳，將老舊的廠房改建成玻璃屋的樣式，吸引許多遊客到這裡打卡拍照，部落客大花說就在社團《旅遊超爽的！》中分享這間隱密的咖啡廳，感受置身在荒野的氣氛！

▲過去曾是麻繩工廠，保留舊有的廠房，為老房子注入新溫度。

樹夏飲事位在恆春鎮福德宮旁邊的空地，也就是假日限定的恆春夜市尾端，坐落在一大棵老鳳凰樹下，看似破舊的廢墟裏面，其實隱藏著一間超夢幻的玻璃屋，店內擺滿了店主親手製作的家具。過去這塊地是麻繩工廠，隨著產業的變遷漸漸地就沒落了，老闆將遺址的美完整保存了下來，每年的五、六月，是鳳凰花開的季節，整棵樹會開滿艷紅的花朵，相當迷人。

▲樹夏飲事提供許多飲品和甜點，可以度過一個悠閒的午後。

樹夏飲事提供各式各樣的飲品，也可以直接向店家詢問今日甜點，店內的營業時間，也就是下午茶時間是下午2點到5點半，在這裡，每個客人都很輕鬆愜意，還有一隻可愛的店狗會在店裡走走逛逛，喜歡工業風又帶點溫馨的話，不妨來到樹夏飲事度過一個悠閒的午後。

▲水果氣泡系列是店內主打，分為無酒精和酒精飲料。

▲簡單的飲品搭配舒適的裝潢，讓人忍不住多坐一會。

飲品的選擇也有很多，主打水果氣泡飲系列，夏天喝上一杯冰冰涼涼的梅子氣泡飲，是一大享受！若是煩悶的時候來到樹夏飲事，想要小酌一杯的話，水果氣泡系列也有換成酒類的水果氣泡酒，或是特調的咖啡啤酒口味也十分新奇。除了冷飲以外，也有暖暖的花草茶可以選擇，店家也貼心的標示每一種茶類的功效。

▲在單調的老牆上放置彩色的坐椅，顯得更加活潑。

保留了些許老舊的牆面，將原本了無生氣的廢棄工廠改造成溫暖又舒適的空間，注入了新的故事。樹夏飲事距離恆春古鎮、鈕扣倉庫、阿嘉的家、白羊道柴燒麻糬和麋谷都相當近，可以安排兩天一夜的小旅行，享受慢活的時光。

▲菜單。

樹夏飲事

地址：屏東縣恆春鎮恆西路12-21號

電話：0928-568-099

營業時間：14:00-17:30 (週三、四休)