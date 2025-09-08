日本99元機票、飯店明中午開搶　指定景點門票買一送一

▲大阪心齋橋。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

9、10月皆有連假，許多人早已開始規劃出國旅遊。線上旅遊平台Trip.com宣布將從9月9日起推出限時4天快閃優惠，包括指定目的地機票、飯店皆享99元起銅板價，還有38種熱門景點門票、交通、eSIM、一日遊等票券，再享買一送一或半價優惠。

Trip.com此次推出4天快閃「秋季旅展」優惠，首日9月9日中午12點起開搶東京、大阪、曼谷單程機票99元，晚上9點30分起Visa商務卡卡友限定購買單程直飛台北往大阪、札幌、清邁，可享單人999元優惠價。

同日早上11點起則開搶飯店優惠，包括沖繩那霸水之都飯店、東京池袋陽光城王子飯店、北海道札幌站前Forza飯店，以及2025新開幕，距離天神地下街步行5分鐘的福岡休雷克蓋特飯店等，每晚只要99元起，平日每晚最高省6000元，假日更激省1萬5000元。

▲釜山青沙埔韓版灌籃高手平交道。（圖／記者蔡玟君攝）

9月10日中午12點則開搶單程直飛台北往首爾、釜山、濟州，單人 999 元機票。晚間9點30 分，持指定信用卡卡友購買單程直飛台北往首爾、濟州、曼谷、普吉島，可享單人999元優惠價。

9月11日飯店日中午12點開搶首爾天空花園飯店明洞中心店、釜山萬楓飯店、嘉義樂億皇家渡假酒店、宜蘭品文旅礁溪、台北見潭璞旅、曼谷宜居飯店等熱門旅遊景點飯店每晚999元優惠，平日每晚最高現省4000 元，假日現省近7000元。



9 月12日票券日中午12點起推出台灣、日本、韓國等地38種限量票券、eSIM 、交通預訂優惠，包含胡志明市湄公河三角洲一日遊、暢玩關西高級通票1周、曼谷暹羅海洋世界門票等21種票券，享買一送一優惠；日本韓國泰國eSIM 、長灘島跳島遊與機場接駁、峴港出發巴拿山與金橋小團一日遊等12種票券半價；另有5種如香港機場快線電子票一口價優惠、 香港迪士尼樂園、日本環球影城等獨家優惠。

▲大阪萬博吉祥物脈脈。（圖／記者蔡玟君攝）

而可樂旅遊「99搶搶購」活動自9月9日上午9點至晚上7點限時登場，限量推出國外網卡99元、精選國內外飯店最低999元起、大阪萬博門票下殺4.6折、景點買一送一等優惠。

此次優惠分成「限量搶購」及「優惠代碼」兩大方案。限量搶購主打日本、韓國、東南亞5日網卡每張99元，大阪萬博成人一日券699元，以及日韓熱門一日遊行程、香港昂坪360纜車來回門票買一送一、新加坡夜間野生動物園門票、曼谷豪華郵輪晚餐等通通只要999元。

▲▼Club Med普吉島度假村。（圖／Club Med提供）

訂房也有限量搶購優惠，台中車站前的「新驛旅店」每晚999元起；鄰近國華街、永樂市場的「台南富驛時尚酒店」每晚1099元起。國外飯店部分，大阪車站步行3分鐘「阪急大阪龍仕柏飯店」每晚2999元起，Club Med普吉島度假村自由行4日指定日期每人2萬9900元起。