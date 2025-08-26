添好運9月續推港點吃到飽　台中、高雄2分店開放訂位

▲添好運9月續推「港點吃到飽」。（圖／添好運提供）

記者黃士原／台北報導

添好運官方臉書粉專昨日宣布，9月持續推出港點吃到飽，台中J Mall店、高雄富民店兩家分店同步提供服務，時間到9月30日，即日起開放1個月內訂位，餐費每人699元。

添好運今年2月推出「點心放題」，由於受到好評，活動時間不斷延長，昨日官方臉書粉專再次宣布，點心放題續推到9月30日，台中J Mall店、高雄富民店兩家分店同步提供服務，即日起開放1個月內網路訂位，不開放現場候位。

提供港點吃到飽的時段部分，台中J Mall店為9月1日至30日平日14:00、16:00，每時段限量40位，每人餐費699元。高雄富民店用餐時段則為11:00至12:40、13:00至14:40、15:00至16:40，每個時段限量40名。

▲新葡苑平日下午茶港點吃到飽9月新增天母店。（圖／記者黃士原攝）

另外，新葡苑7月底宣布遠百信義A13店港點吃到飽回歸，時間到9月30日，而日前再公告9月1日起至9月26日，天母SOGO店也加入，25款港點、3道甜品及飲料都可無限續點，平日下午限時90分鐘，費用777元，比遠百信義A13店的888元便宜111元。

新葡苑今年3月起陸續在遠百信義A13店、板橋店、復興店推出期間限定「蒸籠推車下午茶」，25款經典菜色無限供應，包括推車上的燒賣、叉燒包、蘿蔔糕、鳳爪，以及服務生逐桌詢問的炸物，全都可以吃到飽，果汁、茶飲與咖啡也是無限暢飲。