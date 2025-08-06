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台南五星酒店體驗廚神親子營送烤鴨3吃　入住12歲以下免費

▲▼台南晶英。（圖／業者提供）

▲台南晶英推出「鴨寶小廚神 甜點我來做」親子食育體驗營。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

迎接暑假親子出遊熱潮，台南晶英酒店推出「鴨寶小廚神 甜點我來做」親子食育體驗營，讓孩子化身小廚神，在雙主廚指導下親手製作古早味「鴨蛋布丁」與夏季清涼甜品「清補涼綠豆沙」。每場體驗後還能享用飯店人氣餐廳推出的「廣式掛爐櫻桃鴨三吃」，甜點加烤鴨，每組四人2880元，午晚各一場，即日起可於「晶好購」商城報名。

活動亮點包含由西點主廚廖楷平設計、使用鴨蛋與溫鮮奶製成的古早味布丁，以及中點主廚吳睿桓打造的清補涼綠豆沙，結合漢方食材與液態氮打造出涼感十足的消暑甜品，不僅好吃還兼具趣味視覺效果。體驗後享用的烤鴨三吃套餐包含片皮鴨捲餅、薑蔥炒鴨架與白菜菌菇鴨湯，另附三款開胃小菜與兒童氣墊遊樂設施，打造寓教於樂的親子時光。

▲▼台南晶英。（圖／業者提供）

▲海東家庭客房。

另有搭配住房的「鴨寶小廚神」專案，入住12坪海東家庭客房，2位大人可免費攜帶2位11歲以下兒童入住，平日入住再升等至套房，體驗活動與美食住宿一次滿足，每晚7599元起，為今年暑假提供最無負擔、最甜蜜的親子出遊選擇。

▲▼台南老爺行旅。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台南老爺行旅。（圖／記者蔡玟君攝）

老爺酒店集團則於近期推出「老爺式旅行」企劃，今年以「甦醒」為主題，以旗下遍佈全台的飯店為出發點，規劃9條深度體驗路線，讓旅人用全新視角「打開台灣」。

9條路線遍及台北、新竹、台中、台南、宜蘭、台東等地，如台南老爺行旅結合「理容城市旅行」策展人曾敬淳，推出「復古潮男的老派沙龍」行程，帶領旅人走訪台味理容文化，如到經營44年的「東來高級理髮廳」體驗坐式洗頭、小黃瓜敷臉、男士修容刮鬍、肩頸按摩等一站式懷舊理容儀式，該體驗更紅到日本；最後參觀全台首座留聲博物館。單人入住台南老爺行旅含遊程導覽，每晚4180元起，即日起開放預訂至10月31日為止。

關鍵字： 飯店旅館 台南晶英酒店 優惠快訊 台南旅遊

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