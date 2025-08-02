開箱國泰航空A350商務艙！免費WiFi、平躺睡到目的地　享米其林餐

▲國泰航空A350-900商務艙。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／德國報導

國泰航空今年不斷拓展歐洲航網，並於6月開闢「香港－慕尼黑」直飛航線，提供每周4個來往航班。《ETtoday新聞雲》實際開箱這條航線商務艙機上服務，不僅能享有英國奢華香氛品牌bamford機上過夜包，還能品嚐米其林星級餐點。

▲國泰航空從今年6月起開闢「香港－慕尼黑」直飛航線。上圖為慕尼黑瑪利亞廣場。（圖／記者蔡玟君攝）

國泰航空「香港－慕尼黑」於6月16日首航，提供每周一、二、四、六共4個來往航班。航班出發時間為香港時間凌晨1點10分自香港國際機場出發，德國當地時間早上7點55分抵達；回程為德國當地時間下午1點55分出發，香港時間隔日清晨6點50分抵達香港國際機場，台灣旅客可利用國泰航空「台北－香港」每天12個來往航班串接，只要轉機一次，即可抵達巴伐利亞首府。

▲國泰航空慕尼黑航線每周提供4個來往航班。（圖／記者蔡玟君攝）

慕尼黑國際機場對於國泰航空開闢直飛航線表示樂見。機場表示，目前雖然也有其他航空公司提供亞洲城市直飛慕尼黑的航線，但香港國際機場作為亞太地區重要交通樞紐，加上國泰航空綿密航網，有助於歐洲旅客串聯其他亞洲國家或紐澳，且香港本身作為旅遊目的地，亦對歐洲旅客極具吸引力。

▲國泰航空商務艙。（圖／記者蔡玟君攝）

▲提供英國奢華香氛品牌bamford機上過夜包。（圖／記者蔡玟君攝）

而想要擁有一段舒適的空中旅程，首選當然是商務艙。國泰航空「香港－慕尼黑」航線以空中巴士A350-900客機執飛，客艙內有38個可180度平躺式商務艙，採「1-2-1」座位配置，並提供英國奢華香氛品牌bamford機上過夜包，共4種顏色，隨機放置於座位旁的小型置物櫃內。

▲▼寢具組放有單人床墊與棉被。（圖／記者蔡玟君攝）

▲座椅旁的個人閱讀燈、多角度的座位控制按鈕。（圖／記者蔡玟君攝）

▲小型置物櫃打開後有瓶裝水、降噪耳機、充電插座。（圖／記者蔡玟君攝）

除了過夜包外，每一個商務艙座位均提供拖鞋、裝有單人床墊與棉被組的寢具包，頭枕側的小型置物櫃內放有瓶裝水、降噪耳機與充電插座，一旁則設有個人閱讀燈、多角度的座位控制按鈕，和輕觸式的 IFE 機上娛樂系統控制器；腳下也有置物空間，可放隨身小包，登機箱仍需放在頭上行李櫃。

▲座椅可以調整為180度平躺。（圖／記者蔡玟君攝）

為了提供旅客舒適的飛行服務，旅客鋪好床後（或也可請空服員協助），座椅可調整為180度平躺，讓旅客可以一路睡到目的地，半開放式的包廂座位，亦保有隱私。

▲香港米其林一星法式餐廳「Louise」為國泰航空商務艙設計的普羅旺斯紅酒燴牛面頰牛排為主餐。（圖／記者蔡玟君攝）

▲米其林一星餐廳的「Duddell's（都爹利會館）」則為商務艙旅客設計松茸鮑魚炆雞為主餐。（圖／記者蔡玟君攝）

機上餐點部分，國泰航空於香港出發航段與香港米其林一星法式餐廳「Louise」和同樣為米其林一星餐廳的「Duddell's（都爹利會館）」合作，為商務艙旅客推出特色機上餐點，如Louise就設計普羅旺斯紅酒燴牛面頰牛排為主餐，而Duddell's則提供松茸鮑魚炆雞為主餐。

▲宵夜小食的蛋塔。（圖／記者蔡玟君攝）

▲雲吞麵。（圖／記者蔡玟君攝）

同時，為避免旅客在航程期間想吃宵夜，機上也提供蛋塔、雲吞麵、起司醃肉牛肉漢堡與零食等選擇，其中大推必點蛋塔，香濃奶香與酥脆餅皮，在3萬呎高空品嚐更增添美味。

▲國泰航空機上WiFi。（圖／記者蔡玟君攝）

隨著旅客對於空中WiFi需求大增，國泰航空現在提供頭等、商務艙旅客免費WiFi服務，旅客只要在航程期間開啟WiFi功能，並點選「Cathay Pacific」，輸入英文姓氏拼音與座位號碼，即可免費使用。

▲國泰航空在香港機場於今年5月重新改裝開幕的「逸連堂貴賓室」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲商務艙旅客也可在香港機場使用「玉衡堂貴賓室」。（圖／記者蔡玟君攝）

搭乘商務艙的另一項重要體驗就是機場貴賓室，目前國泰航空在台北桃園機場第一航廈設有專屬貴賓室外，於香港機場亦有商務艙專屬「玉衡堂」貴賓室，以及甫於今年5月重新改裝開幕的貴賓室「逸連堂」，提供旅客用餐、盥洗（部分貴賓室提供）、休息，還能享受道地的現煮港式餐點、拉花咖啡以及特調。