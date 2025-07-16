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最低3499元起！北市2飯店搭台灣感性熱潮　專屬包廂吃詹記免排隊

▲台北時代寓所五週年第二波住房專案。（圖／業者提供）

▲台北時代寓所祭出五周年住房專案，可至「詹記麻辣火鍋—西門大世界」專屬包廂用餐。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

北市飯店業也跟上「台灣感性」熱潮，紛紛推出暑期住房專案。位於台北車站對面的凱撒大飯店，住一晚只要3,499元起，加贈百元便利商店禮物卡；台北時代寓所則攜手「詹記麻辣火鍋」與「酉鬼啤酒」，為旅人準備一份不須排隊、不必早起，卻能一次滿足台味浪漫的旅程。

▲台北凱撒大飯店搭上「台灣感性（대만감성）」風潮，推出三大暑期住房專案。（圖／業者提供）

▲台北凱撒大飯店搭上「台灣感性（대만감성）」風潮，推出三大暑期住房專案。（圖／業者提供）

台北凱撒大飯店
台北凱撒大飯店搭上「台灣感性（대만감성）」風潮，推出三大暑期住房專案，有每房每晚3,999元起的「這夏金好玩」與「綠意印記旅遊趣」，以及每房每晚3,499元起的「藝起遊玩趣」。

▲台北凱撒大飯店搭上「台灣感性（대만감성）」風潮，推出三大暑期住房專案。（圖／業者提供）

▲「這夏金好玩」專案贈送Shekinah皮件刻字手作課程券，漫步至赤峰街巷弄，體驗緞帶鑰匙圈或零錢包皮件刻字。（圖／業者提供）

「這夏金好玩」住房專案贈送Shekinah皮件刻字手作課程券，漫步至赤峰街巷弄，體驗緞帶鑰匙圈或零錢包皮件刻字；專案另贈飯店一樓Drink Bar飲料兌換券，連住加贈早餐。「綠意印記旅遊趣」與大稻埕文創品牌「印花樂」聯名，入住即贈環保餐具組與早餐；連住贈路易莎商品券，加購高鐵聯票還有機會抽中大稻埕煙火秀VIP雙人票。

▲台北凱撒大飯店搭上「台灣感性（대만감성）」風潮，推出三大暑期住房專案。（圖／業者提供）

▲「藝起遊玩趣」鎖定演唱會及展覽愛好者，持活動票根入住3,499元起，並贈送百元便利商店禮物卡。（圖／業者提供）

「藝起遊玩趣」專案鎖定演唱會及展覽愛好者，持活動票根入住3,499元起，並贈送百元便利商店禮物卡，連住再加贈北北基一日交通好玩卡。

▲台北凱撒大飯店搭上「台灣感性（대만감성）」風潮，推出三大暑期住房專案。（圖／業者提供）

▲位於飯店21樓的屋頂花園，可以俯瞰台北車站、中正紀念堂、城市天際線，甚至是大稻埕煙火。（圖／業者提供）

台北凱撒大飯店矗立在台北車站前，自1973年落成以來，見證城市歲月與人潮更迭，是許多人成長記憶中熟悉的風景。位於飯店21樓的屋頂花園，是一處口耳相傳的私房景點，在此可以俯瞰台北車站、中正紀念堂，以及錯落有致的城市天際線，每到大稻埕夏日節期間，還能遠眺絢麗煙火。

▲台北時代寓所五週年第二波住房專案。（圖／業者提供）

▲台北時代寓所全館僅三間的「豪華客房」。（圖／業者提供）

台北時代寓所
鄰近捷運善導寺站的台北時代寓所，推出五周年第二波專案「台味連線 From Hotpot to Hop-Tea」，攜手「詹記麻辣火鍋—西門大世界」與「酉鬼啤酒」，入住全館僅三間的「豪華客房」，並為旅人準備一份不須排隊、不必早起、卻能一次滿足台味浪漫的旅程，專案每晚8,000元起。

▲台北時代寓所五週年第二波住房專案。（圖／業者提供）

▲凡預訂本專案，即可享有每日限量的專屬包廂，吃得到經典麻辣鍋底、招牌拼盤與人氣菜色，雙人套餐價值2,000元。（圖／業者提供）

以「摩登台風2.0」打造的詹記西門大世界，於今年5月正式開張，凡預訂本專案，即可享有每日限量的專屬包廂，輕鬆入內用餐，吃得到經典麻辣鍋底、招牌拼盤與人氣菜色，雙人套餐價值2,000元，坐下就開鍋。

▲台北時代寓所五週年第二波住房專案。（圖／業者提供）

▲「酉鬼啤酒」的TOASTea Lager，以剩食吐司邊與阿薩姆紅茶釀造而成，2瓶價值約300元。（圖／業者提供）

晚餐過後，回到房內還有驚喜收尾，台灣啤酒品牌「酉鬼啤酒」推出的TOASTea Lager，以剩食吐司邊與阿薩姆紅茶釀造而成，還原台灣早餐靈魂，2瓶價值約300元。專案從即日起至8月25日開放預訂，限定8月4日至28日的周一至周五入住。

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