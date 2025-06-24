花蓮海洋公園有「全台唯一水上哥吉拉」　大玩雪花派對、水槍戰

▲花蓮遠雄海洋公園推出「海洋冰風暴」夏日活動，有10公尺高哥吉拉氣偶。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

花蓮遠雄海洋公園暑期指標活動「海洋冰風暴」今年迎來五周年盛典，自7月1日起至8月31日為止推出「2025海洋冰風暴5－怪獸聯盟最終戰」活動，打造全台唯一以「水上哥吉拉」為核心的玩水體驗。園方也推出5大門票優惠，包括暑期午後票優惠價550元，出示今年的出國機票也可享有優惠。

今年暑假，遠雄海洋公園的「海洋冰風暴」熱力升級，包括有10公尺高的哥吉拉大型氣偶可以近距離互動，並有清涼的雪花派對，現場水砲齊發、冰雪飛舞，邀請民眾加入水槍對戰。園區內還會不定時驚喜出現恐龍家族、結合動感音樂的「Magic Water」街頭快閃秀，邀請大小朋友與馴龍師一起跳舞。

▲園內有一系列夏日限定活動與設施。（圖／業者提供）

園內更推出暑期限定「哥吉拉主題餐廳」，集結王者基多拉、摩斯拉、拉頓等怪獸角色，推出各式創意餐點，包括「無敵哥吉拉黑堡餐」、「勢不可擋哥吉拉雞排王套餐」、「征服力量奶蓋啤酒」等，可愛又好拍。

在7、8月期間，園方也推出5大門票優惠。每天下午1點後入園可享午後票優惠價550元，適合避開日間高溫、輕鬆暢遊；親子族群也可選擇一大一小組合價1290元的「親子套票」。

此外，暑假期間只要穿著比基尼入園或是巨蟹座的旅客，可享有全票590元優惠；今年曾出國旅遊的旅客，只要憑2025年登機證或電子機票，則享購票入園優惠價699元。

▲六福水樂園已開放。（圖／六福村提供，下同）

而六福水樂園已經開園，從即日起至9月7日開放，園區內擁有多項人氣必玩設施，包含碧海藍天造浪池、激流勇士、大漩渦，以及水溫只有6度C冰凍滑道等，營造出猶如碧海藍天的沉浸式氛圍。