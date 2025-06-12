悅榕集團插旗越南！「木江界悅柳酒店」開幕　房內賞梯田山巒

▲悅榕集團宣布，木江界悅柳酒店（Garrya Mu Cang Chai）已於日前開幕。（圖／悅榕集團提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

悅榕集團（Banyan Group）宣布，木江界悅柳酒店（Garrya Mu Cang Chai）已於日前開幕。該度假村座落於越南北部安沛省的木江界縣，其以雄偉山巒與層疊翡翠梯田聞名，四季變幻的景致與豐富文化，被列為國家自然遺產之一。

▲木江界縣以雄偉山巒與層疊翡翠梯田聞名。



作為該地區首個國際度假村品牌及悅榕在越南的首間酒店，木江界悅柳酒店坐擁6.5公頃鬱鬱蔥蔥的綠地。度假村設有110間可俯瞰梯田與山巒的客房、套房及別墅，空間規劃從30至154平方公尺不等，皆可飽覽寧靜鄉村的遼闊景致。

▲度假村設有110間可俯瞰梯田與山巒的客房、套房及別墅。



餐飲部分，Refresh全日餐廳精選國際料理、亞洲風味、本地及越南當地特色菜餚。Charcoal Grill 餐廳巧妙融合西式、亞洲與越南菜餚精髓，主打從當地少數民族的炭火與乾柴燒烤技法，呈現道地風味。另外也有Underground Sport Bar提供特色手工雞尾酒與輕食小點；BZen Pool Bar供應輕食新鮮果汁與康普茶，以及大廳酒廊販賣咖啡和茶飲。

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▲水療康養區配備冷熱水池、雨霧步道、紅外線桑拿及草本蒸氣室等。



設施方面，8LEMENTS 水療是度假村的放鬆空間；水療康養區配備冷熱水池、雨霧步道、紅外線桑拿及草本蒸氣室等，以及健身中心ReCharge Gym、撞球、桌上足球等多種休閒活動。另有8米高無柱竹結構宴會廳，可以360度全景視角俯瞰梯田與山巒。

▲另有8米高無柱竹結構宴會廳，可以360度全景視角俯瞰梯田與山巒。



從河內出發，經6小時風景如畫的車程能達木江界悅柳酒店，毗鄰Mam Xoi與Mong Ngua梯田山丘、木江界竹林、赫蒙族村落（H’Mong ethnic villages）以及丘坡（Khau Pha）山口等標誌性景點。

▲▼安納塔拉烏布度假酒店近日推出全新「A Local Immersion」在地文化體驗專案。（圖／美諾酒店集團提供，下同）



另外，打算去印尼峇里島放鬆的旅客，安納塔拉烏布度假酒店（Anantara Ubud Bali Resort）近日推出全新「A Local Immersion」在地文化體驗專案。該行程至少需入住三晚，下榻期間旅客將可參加「Taro 森林探索之旅」，搭乘吉普車出發，穿越寧靜村莊與翠綠稻田，並於Taro村附近展開森林健行。

▲▼搭吉普車出發，穿越寧靜村莊與翠綠稻田，並於Taro村附近展開森林健行；探索島上鮮為人知的阿邦山奇景。



另一項行程是「神秘瀑布之旅」，將帶旅客造訪當地人才熟知的秘境瀑布。行程以短程吉普車接駁開始，抵達河岸小徑後展開輕鬆健行。沿途由導覽人員介紹森林中的藥用植物與難得一見的野生動物蹤跡。約莫半小時的步行後，藏身於原始林地中的天然瀑布將驚喜現身。另有供品供奉工作坊，能學習手編文化，將鮮花編織成祭神供品，融入峇里島居民的日常。