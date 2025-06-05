ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

大江戶町鰻屋旗南港LaLaport　6/6起連7天一本鰻便當半價優惠

▲大江戶町鰻屋旗南港LaLaport　6/6起連7天一本鰻便當半價優惠。（圖／大江戶町鰻屋提供）

▲大江戶町鰻屋「一本鰻」。（圖／大江戶町鰻屋提供）

記者黃士原／台北報導

台中人氣鰻魚飯專門店「大江戶町鰻屋」正式插旗南港LaLaport，今日試營運，明天正式開幕，同時啟動慶祝活動，6月6日至12日，一本鰻便當半價優惠，每日限量30份。

大江戶町鰻屋2017年開業，在台中陸續開設大墩店、公益路店、三井台中港店、三井LaLaport店，堅持只使用台灣在地養殖10到12個月、1公斤4到5尾規格（4P～5P）的新鰻，並且以直火碳烤烹調，肉質綿密細嫩。今年品牌首度北上展店，南港LaLaport店今日試營運，明天正式開幕。

▲大江戶町鰻屋旗南港LaLaport　6/6起連7天一本鰻便當半價優惠。（圖／大江戶町鰻屋提供）

▲「夢幻鰻魚桶飯3+1吃」是大江戶町鰻屋招牌餐點。（圖／大江戶町鰻屋提供）

「夢幻鰻魚桶飯3+1吃」是大江戶町鰻屋招牌餐點，可一次體驗4種不同風味，原味吃法完美呈現炭火烤鰻的鹹香濃郁；第2吃可加入蔥花與芥末，帶出清爽辛香的口感層次；第3吃淋上溫泉蛋則增添滑順口感；最後一吃則是淋上高湯，變身為日式茶泡飯。

▲大江戶町鰻屋旗南港LaLaport　6/6起連7天一本鰻便當半價優惠。（圖／大江戶町鰻屋提供）

▲麻油風味鰻肝鐵板燒。（圖／大江戶町鰻屋提供）

此外，大江戶町鰻屋也創作多款洋食風格菜色，包括「鰻魚起士歐姆蛋」、鰻香十足的「蒲燒鰻肝串」、下酒好菜「鰻骨仙貝」、「麻油風味鰻肝鐵板燒」。

慶祝南港LaLaport開幕，6月6日至6月12日連7天，外帶一本鰻便當可享395元的半價優惠（原價790元）每日限量30份。全台分店（含南港店）則有加購優惠，購買「夢幻鰻魚桶飯3+1吃」雙人套餐（售價888元），可享「木村鰻魚可樂」買一送一，全台限量2000瓶。

▲漢來海港桃園台茂店將升級為島語，7月31日停業改裝。（圖／漢來美食提供）

另外，桃園吃到飽控有口福了！漢來美食旗下知名自助餐品牌「漢來海港」桃園台茂店，將於今年7月31日進行升級大改裝，之後將會以「島語」重新跟大家見面。為感謝桃園在地消費者10年來的熱情支持與愛護，餐廳特別祭出限時回饋活動，明天起至7月30日，平日持4張該店餐券用餐，即享5人同行1人免費。

關鍵字： 美食雲 大江戶町鰻屋 鰻魚飯 南港LaLaport

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【會想跟我離婚嗎？】妻見尪認真思考送上一巴掌：你真的敢想喔

推薦閱讀

北宜免門票繡球花秘境正美！

北宜免門票繡球花秘境正美！

拿不要的花傘換「露天風呂券」

拿不要的花傘換「露天風呂券」

星宇航空沖繩航線增為每週10班

星宇航空沖繩航線增為每週10班

藝術郵輪式公車上路 　江賢二藝術園區有優惠

藝術郵輪式公車上路 　江賢二藝術園區有優惠

大江戶町鰻屋旗南港LaLaport

大江戶町鰻屋旗南港LaLaport

手搖飲推林俊傑專屬特調只賣2天

手搖飲推林俊傑專屬特調只賣2天

台中吉卜力迷必訪老屋咖啡！

台中吉卜力迷必訪老屋咖啡！

阿里山鐵道難申請世界遺產　文化部遺憾：沒考生資格

阿里山鐵道難申請世界遺產　文化部遺憾：沒考生資格

陳傑憲陷負評風暴！好友曝他私下一面

陳傑憲陷負評風暴！好友曝他私下一面

拿坡里開賣蔥花肉鬆餅皮、咖哩薯條披薩

拿坡里開賣蔥花肉鬆餅皮、咖哩薯條披薩

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

獨／基隆-石垣島渡輪「比2千元貴」

ETtoday送你飛往東南亞渡假去啦

最新「黑潮海盜村」在新北林口

漢來海港台茂店升級島語「7/31停業改裝」　

六扇門6/6「蒜味嫩雞胸鍋買一送一」

新葡苑2分店推港點吃到飽

日月潭力麗溫德姆周年打造泰國慶典

新北灣潭古道藏「繡球花海」

北市城中市場40年「周記手工家常麵」熄燈

台北68年「華亭豬腳麵」宣布熄燈

熱門行程

2025桃園城市變裝嘉年華6/7-6/8登場

全桃最可愛變裝嘉年華即將登場，參加變裝遊行＋主題競賽，就有機會抽中65吋電視！

最新新聞更多

北宜免門票繡球花秘境正美！

拿不要的花傘換「露天風呂券」

星宇航空沖繩航線增為每週10班

藝術郵輪式公車上路 　江賢二藝術園區有優惠

大江戶町鰻屋旗南港LaLaport

手搖飲推林俊傑專屬特調只賣2天

台中吉卜力迷必訪老屋咖啡！

阿里山鐵道難申請世界遺產　文化部遺憾：沒考生資格

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366