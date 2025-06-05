大江戶町鰻屋旗南港LaLaport　6/6起連7天一本鰻便當半價優惠

▲大江戶町鰻屋「一本鰻」。（圖／大江戶町鰻屋提供）

記者黃士原／台北報導

台中人氣鰻魚飯專門店「大江戶町鰻屋」正式插旗南港LaLaport，今日試營運，明天正式開幕，同時啟動慶祝活動，6月6日至12日，一本鰻便當半價優惠，每日限量30份。

大江戶町鰻屋2017年開業，在台中陸續開設大墩店、公益路店、三井台中港店、三井LaLaport店，堅持只使用台灣在地養殖10到12個月、1公斤4到5尾規格（4P～5P）的新鰻，並且以直火碳烤烹調，肉質綿密細嫩。今年品牌首度北上展店，南港LaLaport店今日試營運，明天正式開幕。

▲「夢幻鰻魚桶飯3+1吃」是大江戶町鰻屋招牌餐點。（圖／大江戶町鰻屋提供）

「夢幻鰻魚桶飯3+1吃」是大江戶町鰻屋招牌餐點，可一次體驗4種不同風味，原味吃法完美呈現炭火烤鰻的鹹香濃郁；第2吃可加入蔥花與芥末，帶出清爽辛香的口感層次；第3吃淋上溫泉蛋則增添滑順口感；最後一吃則是淋上高湯，變身為日式茶泡飯。

▲麻油風味鰻肝鐵板燒。（圖／大江戶町鰻屋提供）

此外，大江戶町鰻屋也創作多款洋食風格菜色，包括「鰻魚起士歐姆蛋」、鰻香十足的「蒲燒鰻肝串」、下酒好菜「鰻骨仙貝」、「麻油風味鰻肝鐵板燒」。

慶祝南港LaLaport開幕，6月6日至6月12日連7天，外帶一本鰻便當可享395元的半價優惠（原價790元）每日限量30份。全台分店（含南港店）則有加購優惠，購買「夢幻鰻魚桶飯3+1吃」雙人套餐（售價888元），可享「木村鰻魚可樂」買一送一，全台限量2000瓶。

▲漢來海港桃園台茂店將升級為島語，7月31日停業改裝。（圖／漢來美食提供）

另外，桃園吃到飽控有口福了！漢來美食旗下知名自助餐品牌「漢來海港」桃園台茂店，將於今年7月31日進行升級大改裝，之後將會以「島語」重新跟大家見面。為感謝桃園在地消費者10年來的熱情支持與愛護，餐廳特別祭出限時回饋活動，明天起至7月30日，平日持4張該店餐券用餐，即享5人同行1人免費。