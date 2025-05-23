TTE旅展今登場「估湧30萬人」　卓榮泰：旅遊業缺人引移工補足

▲「2025台北國際觀光博覽會TTE」今日開幕。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

「2025台北國際觀光博覽會TTE」今（23日）起一連4天在台北世貿登場，行政院院長卓榮泰表示，國人出去多、觀光客進來得少，盼增加外國觀光客以達平衡。他指出，交通建設列為第一，再來觀光業品質提升前提下，增加人力、引進移工，並優化進出關手續，最後透過大型會展舉行，強化人才交流。

▲行政院院長卓榮泰在旅展開幕式致詞。（圖／記者彭懷玉攝）

卓榮泰今日上午出席旅展開幕式時指出，近日國家發展受到美國關稅政策影響，總統賴清德已指示未來一年需擴大內需和觀光，但「人的來往無需課稅」，鼓勵民眾透過旅展平台找尋合適的行程，同時也因出入境人數長期逆差，盼能增加外國觀光客入境人數，以達平衡。

▲「2025台北國際觀光博覽會TTE」今日開幕。（圖／記者彭懷玉攝）

卓榮泰進一步說，觀光要做好交通建設列為第一，至於近年人力缺工問題，需透過引入移工等方式來補足，並優化進出關手續，讓旅客「輕易進來、禮貌出去」；配合舉行大型會展，包含COMPUTEX、旅展等，讓各種觀光、商務人力全面交流。最後，他提及，演唱會經濟、國際賽事成為提升觀光的重要助力，同時透過多元補助方案，讓進出觀光客達到平衡，讓台灣成為名符其實的科技之島、旅遊勝地。

▲旅展有8國海外單位參展。（圖／記者彭懷玉攝）

根據交通部觀光署統計，2024年台灣人出境旅遊達1684萬人次，已恢復到疫情前9成水準，若以每人平均消費6萬481元計算，去年台灣人出國旅遊總支出更是首度突破1兆元，創下歷史新高。

▲交通部政務次長陳彥伯說，第三航廈預計2027年試營運，屆時將可增加450萬人次運量。（圖／記者彭懷玉攝）

交通部政務次長陳彥伯則說，TTE旅展歷史長達19年，感謝公會搭建舞台，讓觀光業者將台灣之美推銷到國外。展覽規模越來越多，今年有來自日、韓、泰、馬來西亞、關島在內多國展攤。

陳彥伯表示，第三航廈預計2027年試營運，屆時將可增加450萬人次運量，讓國內外旅客在踏進台灣時有不同感受。另外，他指出，近期面臨關稅問題等國際情勢，已於4月29日邀集觀光業者進行討論對策，盼透過各界努力一同推動台灣觀光。

「2025台北國際觀光博覽會 TTE」總計達350家廠商參加，包含8國海外單位、4大國航、前50大旅行社，以及全台20個中央及各縣市參加，預估可湧入30萬人潮，帶來超過億元的商機。同時，第一屆「韓國旅遊博覽會」將在本周日登場，此外還將舉辦 B2B 商談會與台韓智慧旅遊論壇。期間更安排多元表演與抽獎，包括機票餐券天天抽、趣味行李箱賽、滿額抽機票遊輪等活動。