暑假出國團費合理價公布　日本跌5到10%、韓國持平

▲品保協會今日公布7到9月的合理團費，日本跌5到10%。（圖／記者蔡玟君攝）

記者黃士原／台北報導

暑假旅遊旺季即將來臨，品保協會今日公布7到9月的合理團費，與去年同期相比，日本地區不漲反跌5到10%，主要原因為航點增加、機位供給變多。韓國、東南亞、美加團費持平，而歐洲、中亞非、紐澳等地區則是小漲。

品保協會今天公布暑假7到9月的合理團費，國人最愛的日本地區，7、8月機票價格雖然比上一季上漲5到10%，但和去年同期相比不漲反跌5到10%，主要原因是航點增加、機位供給變多。

▲暑假是旅遊高峰期，加上大阪萬國博覽會開展，關西地區的團費居高不下。（圖／記者蔡玟君攝）

不過廖培沅委員表示，暑假是旅遊高峰期，再加大阪萬國博覽會開展、大阪環球影城吸客效應，造成關西地區的團費居高不下，像是京阪神5日價格為3萬4900元至5萬1900元，而東京5日團費為5萬2900元至5萬7900元。

▲國人前往韓國旅遊，以釜山、大邱詢問量最高。（圖／記者彭懷玉攝）

今年韓國暑假報名速度則較往年提前，李道珩委員表示，許多民眾在4月就開始詢問，其中以釜山、大邱需求量最高，首爾居次，而濟州島以家族旅遊或員工旅遊較多，7到9月團費與去年同期持平。韓國首爾4至7日遊費用約1萬2500元至3萬2000元，韓國釜山、大邱4至6日遊約1萬2500元至3萬2000元，濟州島5日約1萬900元至3萬6000元。

▲東南亞第3季銷售不佳，當地飯店業者及台灣旅遊業者均提出優惠吸引客人。（圖／Klook提供）

馬新泰菲印旅遊部分，賴澄宇委員指出，今年第3季因東南亞旅遊市場整體銷售不佳，當地飯店業者及台灣旅遊業者均提出優惠吸引客人，並加大力度針對暑假團體推出促銷，故暑假的團費無明顯漲幅。此外，泰國清邁航線為台灣人熱門選擇，但清邁長期受到團體機位短缺影響，航空公司將在暑假期間改以大機型疏運，整體銷售狀況穩定提升。

第3季是美加地區一年中氣候最穩定期間，暑假親子出遊者眾多，不過團費較去年同期相比大致持平，美洲線委員吳俊逸也提到，加東賞楓正是時候，建議旅客提早報名，以免錯過最佳時間。

▲歐洲線今年暑假旺季不旺。（圖／鳳凰旅遊）

歐洲線則受到匯率變動，影響國人的消費行為，陳榮信委員舉例，之前3月底推出中東郵輪（11月至明年3月出發），原先滿團且候補，但因受川普事件影響，半數旅客取消行程，目前銷售放緩，熱度衰退，可說是旺季不旺，7到9月團費僅小漲5到8%。

暑假一向是中亞非旅遊的旺季，郭幸恒委員表示，這段時間可以到東非肯亞觀賞壯觀的動物遷徙，吸引全世界遊客造訪，再加上燃油價格上漲、通貨膨脹、景點門票調漲、人力短缺影響，今年團費較去年同期上漲15到20%。

郭幸恒還提到，部分航空公司第3季開始增加台北出發的航班，例如阿聯酋航空8月1日起每日增加一班台北-杜拜往返的航班，阿提哈德航空9月7日起恢復每日一班台北-阿布達比往返的航班，都能夠消化更多長程線的旅客。

▲澳洲墨爾本夜景。（圖／業者提供）

紐澳線委員翁鴻仁說，澳洲7到9月冬季，但昆士蘭州屬於熱帶氣候，依然是暑期親子旅遊的熱門目的地，但因為暑期遊學及自由行需求旺，團體機位供給有限，建議報名8月中旬之後的促銷團。紐西蘭7到9月是旅遊淡季，但7月有學生團需求，部分日期機位已客滿，機位剩餘不多，且票價漲幅較高。整體而言，澳洲暑假團費較去年同期上漲4%，紐西蘭漲幅15%。

▲越南黃金佛手橋。（圖／資料照）

中南半島線委員関銘傑表示，該地區銷售仍以越南峴港最受歡迎，河內新行程沙壩/蘭夏灣市場繼續緩步升溫，富國島市場回歸理性，胡志明周邊新興旅遊景點逐漸成熟，有望重新回歸團體旅遊市場。吳哥窟受限沒有國內航空直飛柬埔寨，詢問度依然很低。團費部分，大略持平或少數略漲5到8%，峴港則會有不定時破盤促銷，消費者可撿便宜。

國旅部分，受台幣升值影響，出境旅遊成本相對降低，從第2季開始，整體國內旅遊市場就未見起色，所以整體售價沒有太大變化，只有墾丁因暑假關係，假日房價稍有增加。

另外，馬祖地區因飛機班次少，影響旅客前往意願，造成團費降低，其他路線在銷售端上的價格沒有太大的變化。另外，李恩承委員表示，澎湖8月沒有花火節，消費者可以趁機撿便宜。