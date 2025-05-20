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出國也能做環保愛地球！減碳旅行的5個實用小技巧

▲▼出國,旅行,環保,永續,地球。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲減塑旅行從一個水壺、一件快乾衣物、一個肥皂開始，讓每一次出走都更輕盈、更環保，也更貼近地球的溫柔。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

旅行，是人類探索世界的本能。從古至今，人們總是不斷離開熟悉的家園，橫越山海，只為了解遠方人們的生活方式。即使現在大家越來越重視碳足跡的影響，但探索世界的渴望仍舊存在，那麼我們該如何用更輕盈、對地球更友善的方式來旅行呢？以下國外網站《Treehugger》整理了出5種簡單的做法，也許乍聽之下覺得沒有什麼用處，但當很多人一起實踐時，就能產生真正的改變。

小行動1：避開旅遊旺季出遊

選擇非旺季或淡季（例如初春、初秋）旅行，堪稱最聰明的旅遊祕訣之一！不僅機票與住宿更便宜，還能避開人潮、縮短排隊時間；當地居民也會更樂於與旅客互動，花出去的錢對當地經濟的幫助也更實質。

▲▼出國,旅行,環保,永續,地球。（圖／取自免費圖庫pexels）

大影響：

平日出發，通常更容易訂到直飛航班，這對環境友善許多。飛機在起飛與爬升階段會耗費最多燃料（高達25%），而直飛能大幅減少中途起降所需的能源消耗。根據《Treehugger》的報導：「雖然轉機航班在金額上可能便宜，但它們在碳排上代價更高。」

小行動2：打造旅行膠囊衣櫥（Capsule Wardrobe）

旅行時行李越輕，飛機需要消耗的燃料也越少。建議攜帶「能互相搭配、可重複穿搭」的服飾，例如中性色系、多功能款式，並優先選擇可以手洗、快乾的布料，既省空間也有型。

▲▼出國,旅行,環保,永續,地球。（圖／取自免費圖庫pexels）

大影響：

根據《Aviation Benefits Beyond Borders》資料，芬蘭航空（Finnair）曾表示：若每位乘客減少5公斤行李，整體減碳量可達17,000公噸，相當於從赫爾辛基到巴黎往返400次的碳排量。

小行動3：重新思考你的盥洗用品

拋開飯店裡的迷你瓶裝品，改用自己準備的「固態輕量洗沐用品」吧！像是洗髮皂、潤髮棒、固態乳液、牙膏錠等，不只體積小，還能減少塑膠包裝。甚至可以選用「一物多用途」的商品，例如一款乳霜可當護髮、潤膚、刮鬍膏使用，一瓶多用超方便。

或是乾粉洗髮粉、可撕片型洗面皂等，都適合旅行使用；也可以用矽膠瓶分裝平常在家中的愛用品，自組成一套設計感又實用的旅行組。

▲▼出國,旅行,環保,永續,地球。（圖／取自免費圖庫pexels）

大影響：

全球每年有數億個迷你盥洗用品瓶被浪費，不但內容物常沒用完，塑膠瓶更因太小難以回收。包括萬豪（Marriott）與洲際酒店（InterContinental）等大型集團，已宣布將逐步停用這類瓶裝。萬豪更表示：每年減少5億小瓶，可省下170萬磅塑膠。

小行動4：隨身攜帶無塑生活小物

旅途中也別忘了你的「無塑生活」習慣！別讓旅行變成你暫時放棄環保的藉口，畢竟最直接受到影響的，往往是當地居民的生活環境。

建議帶上：

* 可重複使用的水瓶（最好附濾芯）
* 可摺疊保溫杯
* 帶個環保購物袋（好收納也實用）
* 零廢餐具包：可重複使用的筷子、叉子、小餐盒、布巾

這些裝備能幫你在買外帶食物、吃街頭小吃，甚至打包剩菜時減少一次性垃圾。

▲▼出國,旅行,環保,永續,地球。（圖／取自免費圖庫pexels）

大影響：

研究指出，地中海地區在旅遊旺季的海洋垃圾量會增加多達40%。而全球約有80%的旅行活動都發生在海岸地區，這些區域對塑膠污染特別敏感，減塑從你我做起。

小行動5：出門在外，也別忘了照顧你的家

當你外出旅遊時，家裡不需要維持「全開模式」：

* 將冷氣／暖氣溫度調整到節能模式
* 拉上窗簾或百葉窗，減少日曬與溫度波動
* 將熱水器調到最低設定
* 停止報紙、雜誌寄送以免堆積
* 關閉電視、電腦與不必要的插座，或啟動「睡眠模式」

特別注意所謂的「吸血電力」與「網路待命電力」，這類電器（如智慧門鎖、燈光系統、監視器）即使不用，仍耗電。可挑選節能產品，或使用定時排程、自動斷電器，降低不必要的能源浪費。

▲▼出國,旅行,環保,永續,地球。（圖／取自免費圖庫pexels）

大影響：

《The Climate Diet》作者 Paul Greenberg 指出：只要將恆溫器調低一度，就能讓北方氣候地區的家庭每年減少約40公斤的碳排放量。看似微小，卻是實實在在的氣候貢獻。

讓旅行更溫柔，從每個小舉動開始

永續旅行不是一蹴可幾，而是從一瓶固態洗髮精、一個環保杯、一趟平日直飛航班開始的。當你選擇以更溫柔的方式看世界，你就是正在用行動守護這個星球。

關鍵字： 出國 旅行 環保 永續 地球

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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