2家手搖飲新店開幕優惠一次看　3飲品免費喝、純茶買1送1

▲UG全台第15家門市插旗桃園中壢。（圖／UG提供）

記者蕭筠／台北報導

2家手搖飲業者在本周六都有新店開幕，UG全台第15家門市插旗桃園中壢，祭出限時3天人氣純茶買1送1優惠；青山則落腳新北蘆洲，限時1天可享3大飲品任選免費喝。

●UG

UG全台第15家、桃園第2家「中壢新生門市」將於5月17日正式開幕，地點在威尼斯影城旁，門市延續品牌標誌性綠、白色裝潢，清新感十足。

為歡慶新店開幕，「UG中壢新生門市」5月17日至5月19日限時3天可享「大杯三窨十五茉純茶買1送1」，每人限購20杯；至5月29日前再享單筆消費不限金額就送品牌保冷提袋1個，至5月13日期間雙杯保冷袋則升級成「告五人限定款」，數量有限、送完為止。

業者還推出會員限定優惠，只要成為會員即可享有「限定商品買1送1」，加碼邀請好友成功入會則可獲得15元回饋金，揪團愈多賺愈多。

UG中壢新生店

地址：桃園市中壢區新生路136號

電話：03-4271686

▲青山於新北插旗2家新門市。（圖／青山-青茶專業製作提供）

●青山-青茶專業製作

青山宣布在新北市開設2家新門市，5月17日「蘆洲光華店」正式開幕，5月24日「新莊新泰店」接棒登場，並祭出全天開幕慶優惠活動，2店開幕當日限時可享「3款飲品免費喝」，優惠品項有冬青、桂花玄米茶、天蟬那堤任選，每人限領1杯。

蘆洲光華店於5月18日至5月20日、新莊新泰店於5月25日至5月27日加碼推「第2杯起全品項5折」好康，每人限購5杯。

青山蘆洲光華店

地址：新北市蘆洲區光華路142號

青山新莊新泰店

地址：新北市新莊區新泰路214號