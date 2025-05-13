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盤點全台4處繡球花景點！竹子湖已綻放　萬里1.8萬坪美到7月

▲花露農場。（圖／翻攝自Facebook／花露農場 FlowerHome）

▲花露休閒農場繡球花季率先開跑。（圖／翻攝自Facebook／花露農場 FlowerHome）

記者彭懷玉／綜合報導

每年五月進入繡球花綻開的季節，由苗栗卓蘭花露休閒農場率先開跑，再來是桃園復興區，而北台灣最大花園就位在新北萬里。令人雀躍的是，陽明山竹子湖繡球花已初開，想避開人潮現在就能準備出發！以下整理出全台「4大繡球花景點」，漫步於絢麗花海中療癒身心。

▲花露農場。（圖／翻攝自Facebook／花露農場 FlowerHome）

▲花露農場新設牡丹館內，也有繽紛的繡球花點綴。（圖／翻攝自Facebook／花露農場 FlowerHome）

苗栗卓蘭花露休閒農場
苗栗卓蘭花露農場廣達3.2公頃，是中部知名花海勝地。其中，最享譽盛名的植物非繡球花莫屬，今年已在3月布置完成，即日起到6月底，一共有12個品種、6萬朵花依時序綻放。此外，也有雲霄飛車、旋轉木馬等造景，旋轉木馬開放民眾乘坐，一次100元，能乘坐三人，換算下來一人只要33元。

▲普拉多山丘假期民宿。（圖／記者彭懷玉攝）

▲說到繡球花的故鄉，就在復興區台七桃花源休閒農業區。（圖／記者彭懷玉攝）

桃園2025花現台七-繡球金針農遊趣
說到繡球花的故鄉，就在復興區台七桃花源休閒農業區，「2025花現台七-繡球金針農遊趣」即日起至25日登場。桃園市農業局表示，今年花期較晚，縱使5月25日閉幕後花況仍持續，民眾6月初上山都還是看得到美麗的花朵綻放。

▲普拉多山丘假期民宿。（圖／記者彭懷玉攝）

▲普拉多山丘假期民宿。（圖／記者彭懷玉攝）

今年14家農場以繡球花妝點，把綠意山坡點綴得五顏六色，囊括普拉多山丘假期、樂灣糧倉園區、丸山咖啡、枕頭山5號農園、瑞士鄉村農莊、葉家千金、錦發農場及富玉民宿、GOGOBOX餐車誌等；另外，大溪百吉休閒農業區則在2022年於北橫公路入口處打造金針花海，10萬株金黃花海不用遠赴花東，在北部即能看到，100元門票贈忘憂飲一包（原價80元）以及20元折價券。

▲大賞園繡球花。（圖／翻攝自Facebook／大賞園繡球花）

▲大賞園目前白色繡球花已開5到6成。（圖／翻攝自Facebook／大賞園繡球花）

陽明山竹子湖繡球花季
陽明山竹子湖濕度高、溫差大，正適合繡球花生長，因此農家多以水生種植為主，約莫有20多個品種的繡球花依序開花，今年花季從5月23日至6月22日止。

▲曹家花田香5/12最新花況。（圖／翻攝自Facebook／曹家花田香）

▲曹家花田香5/12最新花況。（圖／翻攝自Facebook／曹家花田香）

大賞園、曹家花田香皆傳來最新花訊，大賞園今（13日）表示，目前白色繡球花已開5到6成，預估5月底進入最佳觀賞期，端午節連假就能上山追花；曹家花田香表示，目前繡球花開1到2成左右，以粉色未來、妖精之瞳、無盡夏、佳澄、婚紗等品種最先開花，估計盛開的時間落在5月中後至6月中旬。

▲高家繡球花田 。（圖／翻攝自Facebook／高家繡球花田）

▲高家繡球花田從即日起進入最美觀賞期。（圖／翻攝自Facebook／高家繡球花田）

新北萬里高家繡球花田
新北萬里「高家繡球花田」在4月25日對外開放後，從即日起進入最美觀賞期，在不斷移植下，目前第三園區總占地達1萬8千坪，是北部最大的繡球花園，直到7月中下旬都還能看到花團錦簇的盛況。

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