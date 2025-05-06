首推生食活鮑魚「百元有找」　壽司郎新企畫明起連推19天

▲壽司郎明天起推出全新「壽司郎匠心嚴選」限時企畫，其中包括首次登場的「生食活鮑魚」。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

每月都有新菜色的壽司郎，明天起推出全新「壽司郎匠心嚴選」限時企畫，其中包括首次登場的「生食活鮑魚」，以及日本兵庫縣的人氣拉麵店「和海」的聯名商品，限時19天。

▲生食活鮑魚首度登場，壽司郎表示，選用來自韓國莞島的頂級鮑魚，活體直送台灣。（圖／記者黃士原攝）

▲生食活鮑魚每盤80元。（圖／記者黃士原攝）

迴轉壽司品牌壽司郎，自5月7日起至5月25日推出全新「壽司郎匠心嚴選」限時企畫，全台門市同步販售多款嚴選高級食材，其中「生食活鮑魚（80元）」首度登場。業者表示，選用來自韓國莞島的頂級鮑魚，活體直送台灣後，從清洗、去殼、切片等工序，皆在各分店內手工完成，確保鮮度與衛生無虞。

壽司郎指出，新鮮現切的鮑魚質地緊實、口感爽脆彈牙，可感受海洋原始鮮味與淡淡甘甜，隨著咀嚼更釋放出層次豐富的旨味。

▲台灣產海鱺。（圖／記者黃士原攝）

其他期間限定商品還有「日本海產帶頭甜蝦（80元）」，整尾連殼急速冷凍保存，店內一尾尾手工剝殼、保留鮮甜，酥炸蝦頭可與甜蝦壽司一同享用；「奢華黑鮪魚中腹海苔包（120元）」選用油脂分布均勻、口感細膩的黑鮪魚中腹；「蔥花洋蔥醃漬鰹魚（60元）」選用一本釣的高品質鰹魚，生醬油醃漬過後搭配洋蔥絲、蔥花；「台灣產海鱺（60元）」富含油脂的雪白色肉身，口感Q彈有嚼勁。

▲和海雞鹽拉麵。（圖／記者黃士原攝）

此外，壽司郎攜手來自兵庫縣尼崎市的人氣話題名店「拉麵專門和海」，將日本熱銷的「和海雞鹽拉麵」引進台灣，湯底以濃郁雞湯為基礎，融合魚介海鮮湯頭，佐以低溫烹調的雞胸叉燒、蔥花與海苔，拉麵控絕對不能錯過。

▲藏壽司x三麗鷗聯名扭蛋5/9登場。（圖／藏壽司提供）

另外，藏壽司全新三麗鷗家族聯名扭蛋5月9日至6月27日登場，5個經典人氣角色Hello Kitty、酷洛米、布丁狗、大耳狗喜拿、人魚漢頓化身限定「鮮度君趴趴吊飾」，角色們慵懶地趴在壽司盤上，共計有5款。另還有各5款「花火吊飾」與「立體磁鐵」，人氣角色們換上夢幻櫻花和服，萌感滿滿。

▲藏壽司也推出全新集點贈活動，分別是摺疊旅行袋、不鏽鋼隨手杯。（圖／藏壽司提供）

藏壽司也推出全新集點贈活動，限量3000個「摺疊旅行袋」以夢幻夏日花火結合 Hello Kitty、大耳狗喜拿、酷洛米、布丁狗及人魚漢頓等人氣角色躍上袋身；另一款是「不鏽鋼隨手杯」，1200ml大容量搭配握把設計，全台限量2000個。活動期間自5月9日起，凡於藏壽司單筆消費滿300元即可獲得一點，集滿指定點數後即可獲得。