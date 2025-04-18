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歐洲首座環球影城在英國「比日本大4倍」　最快2031開幕

▲▼新加坡環球影城。（圖／記者蔡玟君攝）

▲英國將有歐洲首座環球影城。上圖僅為示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

環球影城將前進歐洲！英國政府日前宣布，歐洲第一座、也是全球第6座環球影城即將落腳在英國貝德福德郡（Bedfordshire），預計面積將比現在的日本環球影城大4倍，最快2031年開幕。

英國環球影城宣布將落腳在貝德福德郡（Bedfordshire），距離倫敦約35分鐘車程，規劃有4大主題園區，包括侏羅紀公園、小小兵樂園、回到未來等經典遊樂設施。此外，還會有獨家主題園區，如《魔戒》、《柏靈頓熊》等，但不會設置哈利波特主題區。

此外，樂園內也預計會有度假村設施，提供500間客房、主題餐廳、商店、娛樂中心等。樂園預計最快2031年開幕，目前當地已開始啟動鐵路興建計劃，以及現有火車站，為未來將迎來的百萬遊客潮做準備。

▲英國,大笨鐘。（圖／記者黃稜涵攝）

▲英國倫敦示意圖。（圖／記者黃稜涵攝）

而從今年開始，前往英國旅遊都需申請電子旅行憑證措施，每人為16英鎊，適用於原本享有免簽待遇、可短暫停留英國的旅客，包括台灣。ETA有效期限為兩年，可在兩年內多次入境，包括旅遊、探親、出差或短期學習，最長可停留6個月。

旅客可透過英國政府網站或下載官方APP「UK eTA」進行申請，一般審核天數約3個工作天。轉機客也要申請，最長可停留3個月，若護照換發需重新申請。

關鍵字： 歐洲旅遊 英國旅遊 英國環球影城

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