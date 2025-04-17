實測日本最新「自助快速通關」！一站式掃碼、拍照　最快15分鐘

▲大阪關西國際機場第一航廈。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／日本報導

大阪關西機場因應2025大阪萬博到來，進行一系列改裝工程，其中最受矚目的，就是從4月開始於入國審查區域新增「共同自助通關」機台，一站式完成原本要分兩次的手續，加快旅客通關速度。日本旅遊達人「Megumi / 日本旅人塾」就表示，實際體驗後不到15分鐘就通關、領完行李，非常方便。

為了因應年年增加的龐大旅客潮，以及預期大阪萬博舉行後將吸引更多海外客造訪，關西國際機場於今年3月完成第一航廈改裝工程，除了翻新管制區的免稅店、餐飲、貴賓室外，也將原本位於2樓的入境通關區域搬至3樓，並擴大空間。

▲日本主要機場最新「共同自動通關機」加快通關速度。（圖／翻攝自日本稅關官網）

入境通關區域搬至3樓不僅更大，其中加快旅客入境速度的重要措施就是新增「共同自助通關機」，旅客只要持有Visit Japan Web的QRcode，通過共同自助通關機，就能一站式完成入境審查、掃描護照、拍臉部照片、手指印指紋、稅關申告書確認，再也不用分兩次。

掃描後，經移民官在護照貼上貼紙、提領行李後，走到VJW的WTG通道（Walk Through Gate，WTG，該設施僅設置於一航），不需再刷一次機器，即可走通道出去。

日本旅人塾Megumi表示，實測後非常快速，從刷條碼、拿行李、通關出來僅花不到15分鐘，不過她也認為與航班時間帶有關，若碰到大量航班降落較集中的時間，仍可能需排隊等待。

▲大阪關西國際機場第二航廈。（圖／記者蔡玟君攝）

▲樂桃航空「台北－大阪」航線主要使用關西機場第二航廈。（圖／記者蔡玟君攝）

而該「共同自助通關機」在關西機場第二航廈也有設置，但通關流程稍有不同。目前台日航線中主要使用關西機場第二航廈的為樂桃航空，根據記者實測，二航最大優勢就是使用航空公司少、通關快，使用「共同自助通關機」從落地到通關花費約20分鐘。

實際操作時，旅客透過機台刷QRcode完成手續，機器會顯示英文字母，再前往指定字母相應移民官通道貼入境貼紙；提領行李後，仍需再刷一次機器，依據機台顯示的字母前往指定通道，經人工方式通關。

需注意的是，身高低於135公分無法使用共同自助通關機。此外，關西機場第二航廈需要搭乘免費接駁車前往第一航廈，才能搭乘南海電鐵或JR的HARUKA前往大阪、京都。

▲▼樂桃航空現在增加許多新服務，更把大阪知名「千房大阪燒」、和歌山縣產桃子果汁搬上飛機。（圖／記者蔡玟君攝）

而搭乘樂桃航空前往大阪旅遊除了有通關更快、較不用排隊的優勢外，業者為了提升旅客的使用便利性，從4月起將訂票官網改版，透過新版網站更輕鬆簡單地預訂機票或選擇附加服務，並開放機上餐點事先選擇、預訂，不用擔心搭機時才發現想吃的餐點已經賣完。

機上餐飲精緻度也大幅提升，例如使用和歌山縣產的桃子製作的果汁，將大阪超過50年歷史的「千房大阪燒」帶入機艙，提供「千房蛋包炒麵」選擇，讓旅客在還沒抵達大阪，就先用舌尖品味關西地區料理魅力。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）