炸雞柳定食只要169元！福勝亭19歲生日慶優惠連推11天

▲福勝亭「鮮嫩炸雞柳定食」。（圖／三商餐飲提供）

記者黃士原／台北報導

豬排連鎖品牌福勝亭歡慶19歲生日，明天起連續11天推出限時優惠，3款定食全部200元有找，最低169元就吃得到。此外，只要加購百事飲品並登錄發票，還能參加抽獎活動，有機會把Dyson吹風機帶回家。

▲福勝亭「酥炸鬼頭刀定食」。（圖／三商餐飲提供）

福勝亭歡慶19歲生日慶4月11日至4月21日限時登場，原價220元的「鮮嫩炸雞柳定食」特價169元；經典人氣的「開運豬排定食」與首次登場的「酥炸鬼頭刀定食」，也同步特價179元（原價220元），內用還享白飯、高麗菜絲、味噌湯吃到飽，是學生、上班族與家庭聚餐最實在的選擇。

▲福勝亭「開運豬排定食」。（圖／三商餐飲提供）

這次生日慶也同步加碼推出百事系列飲品加價購活動，多款現炸揚物與小菜組合優惠搭配飲品，同時登錄發票，還能參加抽獎活動，有機會把市價1萬5600元的Dyson吹風機帶回家。

▲粥大福高雄首店明天正式開幕。（圖／粥大福提供）

另外，在台中以北拓展50多家分店的粥大福，高雄首店明天正式開幕，業者加碼連3天推出「靈魂雞湯粥買一送一」。靈魂雞湯粥以每日新鮮熬煮的鮮蔬雞湯為基底，搭配台農71號益全香米，吸收湯頭精華。粥大福還設有自助吧，油條、醬料、飲品無限供應。