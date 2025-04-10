住全台福容「1人1250元起」！最新南投城堡、中壢IKEA主題房都有

▲福容大飯店旗下6據點齊發「寵愛媽咪」優惠。圖為徠旅水里店。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

再過一個月就是母親節，業者提前祭出食宿優惠預熱買氣。福容大飯店旗下6據點齊發「寵愛媽咪」優惠，平日每人1,250元起，從台北到淡水、桃園、南投、高雄及墾丁都可選。

▲福容台北一館5月推出「福美．艷妍」住房專案，每房6,888元起，再贈「Lesprit面膜」。（圖／業者提供）

福容台北一館5月推出「福美．艷妍」住房專案，每房6,888元起，再贈價值650元的「Lesprit面膜」，5月1日前訂房加贈雙人頭肩頸紓壓30分鐘課程。

▲2023年9月開幕的徠旅水里店，位於南投日月潭、埔里、溪頭、清境的中心，雙人入住含早餐2,900元起。（圖／業者提供）

福容徠旅連鎖即日起至5月11日開賣「揪媽咪徠放假」住房專案，2023年9月甫開幕的徠旅水里店，位於南投日月潭、埔里、溪頭、清境的中心，可就近賞花、賞螢，雙人入住含早餐2,900元起；方便到Outlet血拼的徠旅林口，雙人入住3,300元起；南台灣藝術文化之都，近六合夜市的徠旅高雄，雙人入住4,299元起；喜歡海天一線、擁抱陽光的徠旅墾丁，雙人入住2,500元起，平日每人1,250元起。而徠旅中壢則以全新的IKEA主題客房迎賓，雙人入住3,200元起。

▲徠旅墾丁雙人入住2,500元起，平日每人1,250元起。（圖／業者提供）

至於全台福容的住房率，業者透露，福容淡水漁碼店平均約落在7成。福容徠旅住房率比較穩定的是徠旅高雄、林口、中壢，高雄住房率約在8成、林口、中壢7成、水里落在6成多；徠旅墾丁目前是最低，大約落在5成左右，目前有在往上的趨勢，跟去年同期第一季比成長1成左右。

▲福容淡水漁碼店平均住房率約落在7成。（圖／業者提供）

另外，洋溢歐式古堡風格的台北君品酒店，也針對母親節推出「共度美好」住房專案，與家人入住11坪豪華家庭客房，感受古典而優雅的氣氛，一晚6,930元起（含10%服務費+5%稅金），除了包含翌日自助早餐，再享茶苑或Ciao西西里牛排餐酒館800元餐飲折抵、客房迷你吧一次、迎賓水果及迎賓歡樂點心籃、Uber300（150*2張）線上抵用金。

▲君品酒店豪華家庭客房。（圖／業者提供）