「2025北橫賞螢地圖」出爐！桃園繡球花、金針花季5／10登場

▲北橫櫻花進入尾聲，緊接著4月中將迎來賞螢季。（圖／桃園市觀旅局提供）



記者彭懷玉／綜合報導

北橫櫻花進入尾聲，緊接著4月中將迎來賞螢季。桃園市風管處持續推出「2025北橫賞螢地圖」，從石門水庫溪洲公園，到大溪區的百吉林蔭步道、湳仔溝古道，一路往上至復興區枕頭山砲台步道、三民蝙蝠洞等地，都有綠色螢光飛舞，蔚為初夏最美景致。

▲4月中到5月初，又以日落時分至夜間6到7點間，容易看見大溪區及復興區無污染山林溪流間螢光閃爍。（圖／桃園市觀旅局提供）

桃園市觀旅局代理局長王麗娟表示，每年4月中旬到5月初，又以日落時分至夜間6到7點間，容易看見大溪區及復興區無污染山林溪流間，綠色螢光在夜空中飛舞，顯得如夢似幻。

▲從石門水庫溪洲公園，到大溪區的百吉林蔭步道、百吉國小前步道、湳仔溝古道皆有火金姑。（圖／桃園市觀旅局提供）

風管處今年度持續推出「2025北橫賞螢地圖」，風管處處長廖育儀指出，今年度重新調查北橫沿線多個賞螢地點，從石門水庫溪洲公園，到大溪區的百吉林蔭步道、百吉國小前步道、湳仔溝古道，一路往上至復興區枕頭山砲台步道、三民蝙蝠洞、觀音洞、詩朗道路、嘎嘎生態池、合流部落，以及小烏來風景特定區等15地，靠近水源處皆能發現螢火蟲的身影。

▲「2025北橫賞螢地圖」出爐，一共有15處景點可賞螢。（圖／桃園市觀旅局提供）



角板山行館園區歷經一年整修與分階段開放，今年度梅花季開放全新以「旅繪角板山」為主題的室內展館後，室外環境採取低衝擊開發作為，在景觀生態池旁陰涼的草地低窪處堆疊園區枯葉等，創造吸引螢火蟲之幼蟲生存之有利條件，並延長戶外開園時間至晚間8點，大家在北橫賞螢季來角板山行館，可以欣賞別於以往的夜間生態。

不過，提醒大家螢火蟲脆弱且棲息環境維護不易，呼籲遊客穿著長袖長褲及雨鞋或運動鞋，避免被蟲蛇咬傷；自備手電筒或頭燈，並用紅色玻璃紙套住光源；出發尋光前務必作好行前功課，部分步道需考量體力及視力；不任意捕捉或觸摸螢火蟲，讓珍貴脆弱的點點螢光能代代繁衍。

▲「桃園繡球花季」在台七桃花源休閒農業區一帶登場。（資料照／桃園市農業局提供）



另外，在彩色海芋季之後，「2025北橫花卉農遊活動」5月10日至5月25日開跑，農業局指出，從4月底開始至5月底，北橫沿線各農場將有金針花與繡球花盛開，展區同樣在枕頭山魅力商圈一帶，民眾此時可上桃園北橫賞花、農遊兼手作體驗，夜晚與點點螢光邂逅，感受山間的浪漫氛圍。