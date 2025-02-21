身分證對中「168」任一碼 　就饗鐵板燒請吃豆腐鮮蚵

▲身分證對中「168」任1碼，就饗鐵板燒招待鐵板豆腐鮮蚵。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

開春就要一路發，小資族最愛的就饗鐵板燒祭出身分證優惠，即日起至2月底，身分證對中「168」任一碼的消費者就招待鐵板豆腐鮮蚵。此外，大專院校本周陸續開學，與好久不見的同窗好友大口吃肉最過癮，2月底前到王品三大燒肉品牌用餐，最低可用69元起加購日本和牛或海鮮拼盤。

▲活動期間到「Oh my!原燒」加價299元就能大啖新鮮牡蠣、干貝和鮭魚卵。（圖／王品提供）

王品旗下就饗鐵板燒主打點用主餐，就能無限享用炒青菜及自助吧的白飯、湯品和飲品，即日起至2月底祭出身分證優惠，對中「168」任一碼的消費者，內用2客單人套餐或1客雙人套餐，就招待「鐵板豆腐鮮蚵」。

▲2月底前在「金咕」點指定品項加價69元可升級為爆爆鮭魚卵抓抓飯。。（圖／王品提供）

此外，王品三大燒肉品牌上月推出「絕品名物季」，肉次方可用99元起加購「爆富海鮮拼盤」（內含阿根廷魷魚、北海道生食級干貝）或日本A5和牛肩小排；Oh my!原燒可用299元起加購「迎春海味」（牡蠣、干貝和鮭魚卵）和日本和牛組合；金咕則是祭出「海苔麻油抓抓飯」加價69元升級「爆爆鮭魚卵抓抓飯」，或加價229元品嘗日本和牛肩小排。

為了讓嗑肉狂粉吃得更盡興，即日起至2月底，全台肉次方不分平假日延長營業時間至凌晨1點，金咕每周五、六、日、一，以及國定假日營業至凌晨12點半，兩品牌最後收客時間皆為晚間11點。

▲2人同行身分證字號一起對中「168」的任2碼，即可享敘日全日餐廳第2位半價優惠。

此外，敘日全日餐廳2月28日前還有「新春一路發活動」，只要2人同行身分證字號一起對中「168」的任2碼，即可享第2位半價優惠，平、假日與午、晚餐皆適用，若於平日用餐再享服務費全免。