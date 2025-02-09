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飄香逾55年「淡水可口魚丸」2／23起暫停營業！在地人：太難過了

▲▼淡水可口魚丸暫停營業。（圖／翻攝Google街景）

▲淡水可口魚丸暫停營業。（圖／翻攝Google街景）

記者蕭筠／台北報導

飄香超過55年的淡水「可口魚丸」宣布暫停營業消息，表示因工廠租約到期關係，2月23日起將暫時停業。消息一出也讓大批網友大呼不捨「太難過了，這間滿滿人情味」、「我念大學時的回憶逐漸消失，蠻傷感的」。

淡水可口魚丸今年1月底就在店門口貼出最新公告，「本店因工廠租約到期將營業至2月23日後暫停營業。」Google上目前已顯示暫停營業。

新北市議員陳偉杰今（9）日也在臉書粉專不捨表示：「從小吃到大，每一口都是熟悉的家的味道，那碗魚丸湯不只是美食，更是許多人青春與歲月的印記。」並證實淡水可口魚丸最後營業日為2月23日。

貼文一出引來大批在地人留言直呼「高中的回憶」、「不敢相信⋯老店都要不見了嗎」、「老店一間一間關，以前跟家人的回憶也跟著慢慢消失了」、「我也要去了，淡水在地人唯一會去吃的一家，好吃的魚丸跟包子」。

淡水可口魚丸於1967年正式開店，其魚丸是使用上等鯊魚肉做為魚漿基底，再加上獨特配料製成，除了招牌魚丸湯，古早味手工包子也是人氣必吃，包子彈性十足，肉餡多汁好吃，飄香超過55年的老店滋味，深受在地人、旅客喜愛。

關鍵字： 淡水 可口魚丸 暫停營業

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