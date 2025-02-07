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住花蓮太魯閣晶英享買一送一！免費早午餐、下午茶　漫步峽谷賞櫻

▲▼太魯閣晶英酒店。（圖／晶華酒店集團提供）

▲太魯閣晶英酒店。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

花蓮太魯閣晶英酒店宣布攜手花蓮捷絲旅中正館推出「花蓮山與城住房專案」，即日起至4月30日為止，指定日入住可享買一送一，包括Happy Hour、早午餐、手作體驗、免費接駁等，專案價1萬1000元。

太魯閣晶英酒店1月中旬重啟營運，經過大半年的修生養息、飯店全面優化了餐飲服務與遊程內容，首先飯店將早餐供應時間延長至中午12點，無論早起或睡到自然醒，都能輕鬆享用精緻早餐。此外，館內推出全新大廳藝廊Happy Hour，每日下午4點半至5點半備妥現做爆米花、紅白酒及太魯閣限定調飲「金色山脈」與「紅橙秘境」，讓每位旅人都能與親友一同度過愉快的微醺時光。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼太魯閣晶英酒店。（圖／業者提供）

▲酒店推出全新Happy Hour。

▲▼太魯閣晶英酒店。（圖／業者提供）

▲也可以漫步山中欣賞櫻花美景。

旅客也可參加全新在地遊程「太魯閣野學堂」，飯店故事員將帶領旅人深入探索隱藏在西寶國小內的秘密景點，體驗森林小學的獨特魅力，並學習原住民傳統生活技能——射箭，傳承勇氣、承擔、感恩與分享的精神。手作體驗活動「永續工作坊」是期望造訪的旅人「為太魯閣做一件事」，由飯店團隊與太魯閣國家公園布洛灣管理站共同合作，進行「獨居蜂旅館」的生態教育並學習製作技術。

▲▼太魯閣晶英酒店。（圖／業者提供）

▲酒店內無邊際泳池。

飯店於即日起至4月30日也推出「花蓮山與城住房專案」，雙人成行指定日享1萬1000元，含太魯閣晶英酒店山嵐客房住宿一晚、衛斯理自助餐廳早餐兩客、免費使用室內外游泳池、兒童遊憩區、多功能瑜伽健身室等飯店各項設施，以及捷絲旅花蓮中正館精緻客房或行政套房住宿一晚（依選擇房型加價入住）、早餐兩客、花蓮火車站定時定點免費接駁以及Just Cafe迎賓茶點免費享用。

▲▼福容花蓮店。（圖／業者提供）

▲花蓮福容大飯店。（圖／業者提供）

隨著情人節即將到來，花蓮福容大飯店推出「就宿愛妳! 2025情人季住房專案」，兩人成行入住海景客房平日3888元起，升級浪漫公主帳的和洋客房為4999元起，在房內就能欣賞療癒太平洋海景。

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