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消費滿額抽43萬元鑽石項鍊　王品牛排情人節活動登場

▲王品牛排。（圖／王品提供）

▲王品牛排情人節活動登場，消費滿額抽價值超過43萬元的1克拉鑽石項鍊。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

即將迎來西洋情人節、白色情人節，王品牛排即日起到3月14日推出優惠活動，在餐廳消費滿額並在結帳時出示APP會員，就能抽價值超過43萬元的1克拉鑽石項鍊。

王品牛排最經典的就是「王品牛小排」，以20多種蔬菜及香料製成獨家醬汁，歷經2天2夜醃浸，再以250℃高溫烘烤，鎖住飽滿肉汁。迎接西洋情人節，即日起到3月14日，不分平假日，到全台分店消費滿2000元，並出示王品瘋美食APP會員，就有機會抽中價值超過新台幣43萬元的「京華鑽石」SID頂級車工1克拉鑽石項鍊1條。

3月2日前王品牛排再加碼，店內消費2客套餐，出示官網活動畫面或拍照上傳社群分享，即送價值688元的「海大蝦佐嫩煎鮑魚」1份。

▲王品法式鐵板燒「夏慕尼」地中海雙人海鮮盤。（圖／王品提供）

夏慕尼則是新推「南法雙人海陸盛宴」，除了主餐可品嚐到日本A5和牛紐約客與白蘭地鴨胸，還有地中海雙人海鮮盤，限時販售至3月16日。西洋情人節當日到店用餐，還將獲得限定甜點哈根達斯冰淇淋佐莓果提拉米蘇。

▲身分證中2碼，馬辣、新馬辣升級九孔鮑魚吃到飽。（圖／馬辣集團提供）

另外，馬辣集團「證件對對碰」2月持續推出優惠方案，只要身分證／健保卡／護照號碼含有「1468」任2碼，前往旗下10個品牌用餐，可享有不同優惠，涮樂和牛可享有九孔鮑魚無限供應，熊一、夯下去直接升級北海道大帆立貝吃到飽。

關鍵字： 美食雲 王品集團 王品牛排 情人節 西洋情人節

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