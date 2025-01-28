拉拉山飄初雪！遊桃園APP呈現即時雪況　追雪注意事項曝

▲桃園拉拉山飄初雪。（圖／恩愛農場提供）

記者楊淑媛／桃園報導

寒流南下致全台氣溫下降，加上濕氣足，桃園市復興區拉拉山27日清晨飄下今（2025）年初雪。市府觀旅局局長周柏吟表示，依往年的經驗，拉拉山巨木區、中心農路沿線各民宿及農場、塔曼山一帶是較易降雪的地區，呼籲計畫上山追雪民眾提前訂房，攜帶保暖衣服及裝備，車輛需備妥雪鏈再上山，以保人車安全。

為了民眾提供一個獨特的線上賞雪體驗，周柏吟局長去年特地於上巴陵停車場安裝了全新的4K高解析即時影像設備，這項服務不僅是科技與自然的完美結合，也為無法親自到訪的遊客帶來線上追雪的體驗，民眾若想知悉即時雪況，可下載遊桃園APP，讓白雪皚皚的美景即時呈現在您的面前。

周柏吟局長表示，復興區上巴陵停車場即時影像設備，位於海拔1,300公尺，這裡是欣賞復興區翠綠山巒的最佳位置，被譽為山景的第一排，它不僅可捕捉本波寒流到來時，雪花緩緩飄落的景象；視野還包括了巴陵鐵塔、拉拉山以及南插天山等重要地標；在不同季節也會放送黃昏時分的落日餘暉以及夜晚星空的絢爛。這些影像將透過網路即時傳送，不但能掌握第一手雪況，還能讓您無論身在何處，都能感受到北橫上巴陵的自然之美。

同時提醒復興區各民宿及露營場業者，事先檢查水管，必要時提前將水關掉排空，避免水管結冰而爆管，並隨時注意住宿旅客安全，向遊客宣導，使用瓦斯爐、燃氣熱水器或以炭火烹煮火鍋時，務必保持通風，以防止一氧化碳中毒，如旅客有需協助事項，觀旅局或市府1999服務熱線也會全力提供協助。