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龍貓貓巴士、芙莉蓮寶箱怪、史努比雞蛋糕　人氣IP在華山！亮點一次看

▲3大超人氣IP降臨台北華山！必拍必買亮點一次看。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者胡至欣／採訪報導

今年寒假，3大超人氣IP降臨台北華山！包括「Animage雜誌和吉卜力展」、「葬送的芙莉蓮期間限定快閃店」以及「史努比甜點世界快閃店」，好拍、好逛、更好買，滿足廣大粉絲！《ETtoday新聞雲》整理出各展覽亮點，帶你一次看。

▲Animage雜誌與吉卜力展。（圖／記者胡至欣攝） 

▲▼Animage雜誌和吉卜力展。（圖／記者胡至欣攝；以下同）

▲Animage雜誌與吉卜力展。（圖／記者胡至欣攝）▲Animage雜誌和吉卜力展。（圖／記者胡至欣攝）

● Animage雜誌和吉卜力展

風之谷、天空之城、龍貓、魔女宅急便...宮崎駿迷集合了！「Animage雜誌和吉卜力展」由《Animage》雜誌創刊開始，穿越到1970年代，跟著日本動漫發展、從豐富的雜誌篇幅、上百件手稿收藏，甚至鋼彈模型微縮場景，一路見證吉卜力誕生歷程。

▲Animage雜誌和吉卜力展。（圖／記者胡至欣攝）

▲Animage雜誌與吉卜力展。（圖／記者胡至欣攝）

重溫宮崎駿經典大作，《風之谷》公主「娜烏西卡」腐海裝束「腐朽巨神兵」擬真重現，還有漂浮中的《天空之城》拉普達，以及做工精細長達2公尺的飛行船「Wonder Ship號」，都真實出現在眼前。

▲Animage雜誌與吉卜力展。（圖／記者胡至欣攝）

▲Animage雜誌與吉卜力展。（圖／記者胡至欣攝）

▲Animage雜誌與吉卜力展。（圖／記者胡至欣攝）

全球首次展出！大型拍照場景，可以搭上《龍貓》貓巴士衝出雜誌，還有《天空之城》巴魯和希達、《魔女宅急便》琪琪和吉吉《龍貓》小梅與龍貓《風之谷》娜烏西卡與王蟲，4大動畫雜誌封面主角換你當。

▲Animage雜誌與吉卜力展。（圖／記者胡至欣攝）

▲Animage雜誌與吉卜力展。（圖／記者胡至欣攝）▲Animage雜誌與吉卜力展。（圖／記者胡至欣攝）

▲Animage雜誌與吉卜力展。（圖／記者胡至欣攝）

▲Animage雜誌與吉卜力展。（圖／記者胡至欣攝）

展覽周邊獨家販售，從日本原裝進口，到台灣展場限定，超過500款商品，吉卜力迷可別錯過！

▲Animage雜誌與吉卜力展。（圖／記者胡至欣攝）

▲Animage雜誌與吉卜力展。（圖／記者胡至欣攝）

Animage雜誌和吉卜力展
展期至4/6
時間：10:00-18:00
地點：華山1914文創園區 東2C、D棟

▲《葬送的芙莉蓮》期間限定快閃店。（圖／記者胡至欣攝）

● 《葬送的芙莉蓮》期間限定快閃店（免費）

全台巡迴最終站，參觀無料，但內容有料！展場外紅磚牆上，主要角色一字排開，先喚起動漫迷的熱血情緒。

▲《葬送的芙莉蓮》期間限定快閃店。（圖／記者胡至欣攝）

▲《葬送的芙莉蓮》期間限定快閃店。（圖／記者胡至欣攝）

▲《葬送的芙莉蓮》期間限定快閃店。（圖／記者胡至欣攝）

進場後，可以租借精靈耳朵，拍照打卡更應景。走入動畫經典場景，許下誓言的流星雨、修塔爾克、費倫的戰鬥場面一一呈現，還能親自體驗被寶箱怪吃掉，彷彿聽到芙莉蓮大喊「好黑！好可怕」。

▲《葬送的芙莉蓮》期間限定快閃店。（圖／記者胡至欣攝）

▲《葬送的芙莉蓮》期間限定快閃店。（圖／記者胡至欣攝）

捕獲人氣CP組合-芙莉蓮&欣梅爾，最大亮點是日本空運來台的「勇者欣梅爾」等比例雕像，完美重現花園場景。

▲《葬送的芙莉蓮》期間限定快閃店。（圖／記者胡至欣攝）

▲《葬送的芙莉蓮》期間限定快閃店。（圖／記者胡至欣攝）

▲《葬送的芙莉蓮》期間限定快閃店。（圖／記者胡至欣攝）

周邊商品琳瑯滿目，外出、居家用品一應俱全。全球首發期間限定新品，包括：拼圖立牌、芙莉蓮的手提箱、行李箱，以及發光手杖、寶箱怪、欣梅爾雕像3大主題造型悠遊卡...等，細節滿滿，「如果是勇者欣梅爾的話，一定會買的吧」。

葬送的芙莉蓮期間限定快閃店
展期至4/6
時間：11:00-19:00
地點：華山1914文創園區 紅磚區西二館

▲史努比甜點世界快閃店。（圖／記者胡至欣攝）

● 史努比甜點世界快閃店（免費）

免門票，狂拍、猛拍不用錢！循著濃濃奶香，開啟甜點之旅，史努比、歐拉夫鬆餅熱騰騰出爐，外鬆內軟，太欠吃！

▲史努比甜點世界快閃店。（圖／記者胡至欣攝）

▲史努比甜點世界快閃店。（圖／記者胡至欣攝）

▲史努比甜點世界快閃店。（圖／記者胡至欣攝）

先來「露西甜點店」捕獲史努比喝珍珠奶茶，再跟著史努比漫遊台北，台北101、西門町、永康街、中正紀念堂...等，6大景點隨你拍。

▲史努比甜點世界快閃店。（圖／記者胡至欣攝）

▲史努比甜點世界快閃店。（圖／記者胡至欣攝）

▲史努比甜點世界快閃店。（圖／記者胡至欣攝）

280公分高的超大歐拉夫、史努比充氣氣球，緊摟著珍奶、甜甜圈，Q萌吸睛。蛇年限定史努比玩偶牆，則有逗趣的蛇形史努比，狗頭配上彎彎蛇身，搭配森77表情，讓人會心一笑。

▲史努比甜點世界快閃店。（圖／記者胡至欣攝）

▲史努比甜點世界快閃店。（圖／記者胡至欣攝）

▲史努比甜點世界快閃店。（圖／記者胡至欣攝）

現場設有巨型扭蛋機，可以轉一轉試手氣！周邊商品種類多到爆，超台茄芷袋、韓風雲朵包、應景春聯、紅包袋、服飾配件、生活用品...應有盡有，意圖使人荷包大失血！

史努比甜點世界快閃店
展期至4/7
時間：10:30-19:00
地點：華山1914文創園區 中4A館

關鍵字： 2025走春 過年 春節 寒假 華山 IP 展覽 風之谷 天空之城 龍貓 魔女宅急便 宮崎駿 Animage 吉卜力 芙莉蓮 勇者 新梅爾 史努比 歐拉夫 快閃店

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