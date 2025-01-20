清心福全「3款春節飲料杯」新上市！台灣夜市、大甲鎮瀾宮款都有

▲清心福全找來台灣街景建築插畫家跨界聯名3款限定紙杯。（圖／清心福全提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

農曆新年快到了，手搖飲品牌「清心福全」找來台灣街景建築插畫家「Nuomi諾米」合作，推出3款以農曆春節為主題的限定紙杯，包括台灣夜市、特色景點通通躍上飲料杯，即日起在全門市買飲品即可獲得。

▲台灣夜市、台南古蹟全都躍上飲料杯。

清心福全跨界合作台灣插畫家Nuomi諾米，把台灣特色景點結合農曆年節打造3款限定紙杯，「台灣台南款」上畫滿許多名勝古蹟像是赤崁樓、安平古堡、孔廟，以及知名打卡景點林百貨、道地街邊小吃攤通通有。

「台灣走春款」搭配香火鼎盛的大甲鎮瀾宮、九份老街，都是極具特色的走春好去處；「台灣夜市款」則有各式小吃攤販、摩肩接踵的人潮與燈火通明的街景，是呈現台灣經典夜市特色氛圍，即日起於全門市上市，只要買飲料就能獲得。

▲發發今年聯名大甲鎮瀾宮推出2款草莓飲。（圖／發發The Far Far Farm提供）

同樣為迎農曆新年，主打優格飲的手搖飲品牌「發發The Far Far Farm」首度聯名「大甲鎮瀾宮」，以「莓好迎新」為主題推出2款聯名草莓飲品，「粉紅莓莓啵啵優格（售價90元）」是選用經典優格結合草莓，「粉紅莓莓啵啵牛奶（售價75元）」則是以乳香世家鮮乳結合草莓，且皆放進酸甜草莓果丁、Q彈寒天啵啵增添咀嚼口感，即日起全門市都能喝到。

▲加碼推出6款聯名紙杯。

同步推出6款聯名紙杯，分別以健康、愛情、財運發發為主題，可以看到發發吉祥物「奇異鳥」咬著紅線、坐在元寶上的模樣，十分可愛，即日起只要在門市購買飲品即可獲得。