CoCo「擂焙珍奶買1送1」今天限定喝！加碼收小龍女聯名系列周邊

▲CoCo冬韻擂焙珍奶今天買1送1。（圖／CoCo提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

CoCo周三好友日來了，今（8）日祭出限時1天「冬韻擂焙珍奶買1送1」優惠，只要透過指定線上點單平台下單即享優惠，每人最多買2送2；更找來味全龍啦啦隊「小龍女Dragon Beauties」聯名推出一系列限定周邊，只送不賣。

CoCo今日限定推「大杯冬韻擂焙珍奶第2杯0元」優惠，相當於買1送1，2杯只要70元，換算下來單杯35元就能喝，且糖度、冰量可任選，開放於官方LINE領券，每人最多可獲2張，限於都可訂線上點單平台使用，也可直接使用你訂點單平台享優惠，優惠以自取為主、須於今日使用完畢，數量有限、送完為止，部分門市則不參與此活動。

「冬韻擂焙珍奶」是採用馬玉山客家擂茶配方，嚴選14種營養穀物、豐富豆類研磨成濃厚擂茶粉，再結合日式鹿兒島焙奶茶，每一口都能喝到醇厚茶底，再放進Q彈蜜珍珠，提醒擂茶粉因含有小麥、砂糖、黑豆、薏仁、燕麥、綠茶、白芝麻、黑糯米、黑麥、糙米、黑芝麻、蕎麥、小麥胚芽、山藥、蓮子、黑棗粉等穀物，不建議對其過敏者飲用。

▲CoCo聯名小龍女啦啦隊。

為迎接小龍年，CoCo也驚喜找來味全龍啦啦隊「小龍女Dragon Beauties」聯名，不僅推出李多慧、小映、Queena、小珍奶限定飲料杯，還有專屬「小龍女QQ鮮奶茶」飲品，是地瓜圓、小芋圓搭配鮮奶茶的組合，加碼還有一系列聯名周邊，包括紅包袋、應援徽章通通有。

▲加碼推出一系列聯名周邊。

★CoCo聯名小龍女周邊一次看：

●小龍女紅包袋：1月16日於門市購買QQ鮮奶茶2杯就送限量小龍女紅包袋1份，送完為止，單筆可累加贈送。

●小龍女髮香卡：1月16日起於門市購買珍珠鮮奶茶2杯就送限量小龍女髮香卡1張，送完為止；每張發票限兌1次，不可挑款。

●小龍女磁鐵：2月3日起於門市消費滿200元，須包含QQ鮮奶茶1杯以上，即送小龍女磁鐵1個，送完為止。

●小龍女圓扇：2月10日起於門市消費3Q鮮奶茶2杯即送小龍女圓扇1個，送完為止；每張發票限換1次，不可挑款。

●小龍女徽章：3月3日起於門市購買鮮奶系列飲品2杯（不含咖啡拿鐵）即送限量小龍女徽章1個 ，送完為止；每張發票限換1次，不可挑款。

▲珍煮丹3大飲品限時買1送1。（圖／珍煮丹提供）

珍煮丹至1月14日前也祭出「3大飲品買1送1」優惠，品項有大杯復刻紅韻仙草、大杯木梨茉莉，只要使用外送平台「Uber Eats」即享優惠；Uber One會員則加碼獨享「桂花茉綠買1送1」，優惠數量有限、送完為止，詳細優惠內容依外送APP為主。

「復刻紅韻仙草」是選用復刻紅茶作為基底，搭配手熬仙草凍增添口感；「木梨茉莉」使用嫩葉綠茶加入茉莉花製成，香氣十足；「桂花茉綠」則是茉莉茶湯與桂花茶凍的組合。