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住高雄英迪格買1送1「園景套房拍美照」　寵物房享免費升等

▲▼高雄英迪格，高雄中央公園英迪格。（圖／高雄英迪格提供）

▲高雄中央公園英迪格。（圖／高雄英迪格提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

高雄中央公園英迪格酒店歡慶8周年，即日起推出3大住房優惠，包括12月31日前預訂公園景觀單臥套房，且於明年2月底前入住，就享買一送一，還送會員積分；月底前預訂寵物房，加價慶生專案除了有折扣，平日還可免費升等；一泊一食豪華精品寵物房則贈送房客晚餐，以及寵物鮮食餐一份。

▲▼高雄英迪格，高雄中央公園英迪格酒店。（圖／業者提供）

▲高雄英迪格公園景觀單臥套房。

高雄中央公園英迪格此次三大周年慶優惠首先推出「客房買一送一」，12月31日前預訂「公園景觀單臥套房」並於2025年2月28日前完成入住，就送號稱「網美客房」的公園景觀豪華精品房平日住宿券，隨房再送2000積分；2025年1月1日起續住第二晚以上，加碼IHG優悅會會員點數額外雙倍回饋。

近年酒店也搶攻寵物旅遊市場，推出多種寵物房型與專案，如12月31日前預訂寵物房、加購慶生專案打7折，內容包括寵物專屬慶生糕點、客房主題布置及慶生合影相片組等，平日可視房況免費升等房型；若預訂一泊一食豪華精品房以上寵物房型，除提供Craft咖啡廳晚餐，另外加贈寵物鮮食餐一份。

▲▼高雄承億酒店跨年派對。（圖／業者提供）

▲▼高雄承億酒店今年推出跨年派對。（圖／業者提供）

▲▼高雄承億酒店跨年派對。（圖／業者提供）

隨著年末到來，高雄承億酒店也將在今年跨年推出雙舞台跨樓層跨年派對「Battle to 2025」，一票爽玩雙樓層，在電音、饒舌最嗨的氣氛下迎接2025年到來。

承億酒店推出雙舞台跨樓層跨年派對「Battle to 2025」，活動從12月31日晚上9點30分起至2025年1月1日凌晨1點為止，帶領旅客嗨翻港都。24樓全台唯一高空懸挑無邊際透明泳池旁規劃為電音派對，由DJ甜心Lighley心恩、Candice糖糖、Ellie 及四位女Dancer輪番演出，27樓則為高空饒舌派對，邀請綜藝天王吳宗憲之子鹿希派擔綱主持，饒舌界天菜SOWUT、ANBA、PNC、大成、6yi7 接力登場。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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