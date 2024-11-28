世界12強棒球英雄半數桃園出品　桃園旅宿業祭出對折大優惠！

▲歡慶臺灣英雄在世界12強棒球賽奪冠，桃園旅宿業者祭出連續28天住房優惠！（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供，以下同）

旅遊中心／綜合報導

為歡慶臺灣英雄勇奪世界12強國際一級棒球賽事冠軍，桃園旅宿業者祭出連續28日的「Team Taiwan,停桃園(Team Taoyuan)」住房優惠！不分平假日，最低4折起入住，優惠最長直到今(113)年12月底，喜歡桃園觀光旅遊的好朋友們千萬不要錯過千載難逢的好機會！

桃園觀旅局長周柏吟表示，桃園有棒球市的美名，不但是少棒、青少棒到青棒，台灣三級棒球的「國手生產地」，也是職棒選手育成的搖籃，甫榮獲世界12強棒球賽國手名單裡，投手黃子鵬、王志煊、陳冠宇、莊昕諺，以及野手林立、朱育賢、陳晨威共7名選手是來自樂天桃猿職棒球星；還有高中時期在棒球傳統名校桃園平鎮高中受教的游擊金手套江坤宇、鐵捕戴培峰、魚住曾頌恩，入學開南大學的林昱珉、岳東華，加上邱智呈、黃恩賜等諸多好手，28人名單之中桃園職業球隊與栽培選手就佔了14位，其中6位設籍桃園，桃園市與有榮焉！

周柏吟強調，Team Taiwan於2024世界12強棒球賽驚喜奪冠，大幅提振國人對於我國棒球競技運動的榮譽感，也凝聚國人向心力。桃園旅宿業者為了慶祝這場別具意義的重大勝利，同時也與國人分享贏球的喜悅，分別祭出特價優惠，如桃園4家福容飯店首發第1波於11月25日起住房5折優惠方案，名人堂花園大飯店，國內唯一以棒球及史努比為主題的渡假飯店，亦推出Team Taiwan買一送一住房專案，168inn旅館聯盟房價更達4折以下，大溪笠復威斯汀度假酒店依12強賽事憑證享住房升等及智醫康寓續住第2晚只要666元等超值優惠，桃園多達30多家旅宿業者響應，不分平假日連續28天的超級住宿優惠「Team Taiwan, 停桃園」，自即日起至12月底，邀請全台熱愛棒球及桃園的好朋友們，深度樂遊北北基桃，夜宿桃園，感受棒球之都的熱情和感動，讓冠軍的熱潮延續到下一個年度。

「Team Taiwan,停桃園」除了住宿外，玩的部分當然也不少，接下來的一系列活動皆在桃園棒球場(機捷A19站)及桃園高鐵站(機捷A18站)沿線舉辦，例如滅火器領銜的「FireBall Fest.火球祭」即將於11月30至12月1日桃園棒球場開唱，年底「2025桃園跨年晚會」更有多位知名歌手開唱，讓大家High翻到明年；明年2月7日起迎來「2025臺灣燈會在桃園」，從桃園棒球場延伸到桃園高鐵站，一連17天直至2月23日，以「親子、童趣、活力」為主軸、「光聚千塘串桃園」為主題，為觀眾打造一場以親子互動、遊戲體驗和活力氛圍為特色的沉浸式燈光饗宴，邀請全國民眾及國內外好朋友們及早規劃遊程，白天樂遊桃園，入夜遊賞燈會，桃園好棧及各家旅宿業者在燈會期間不但會提供住宿優惠折扣，還有燈會限定驚喜小禮包、小提燈、憑入住證明享上開燈台賞燈等諸多好康，邀請大家一同「Team Taiwan, 停桃園」！ 住宿優惠詳情，請上桃園觀光導覽網查詢(網址：https://travel.tycg.gov.tw/zh-tw/event/couponlist)。